Omar Montes ha asistido a la gala de 'Conexión Honduras' para presentar su nuevo programa en Mediaset, llamado 'El principito'. Un hecho que ha provocado que se produzca un llamativo momento en plató, y es que se ha reencontrado con su ex pareja, Isa Pantoja, que acude al programa como defensora de Anabel Pantoja. De esta forma, ambos han vuelto a estar juntos en televisión, aunque no han cruzado ninguna palabra el uno con el otro, al menos en directo.

Lo cierto es que parece que para la hija de Isabel Pantoja este reencuentro no ha sido nada agradable, y es que no ha pasado desapercibida la cara que ha puesto cuando Ion Aramendi estaba hablando con Omar Montes para conocer su opinión sobre el concurso. El cantante no ha dudado en reconocer quién es su favorito y mientras él hablaba se ha podido ver a Isa Pantoja poniendo una cara con la que dejaba claro que no le había hecho mucha gracia coincidir con él.

"A mí me gusta Kiko Matamoros. Me paso la mayor parte del día en Tik Tok porque una canción mía se ha hecho muy viral con un vídeo de él rascándose y me ha caído simpático por eso", ha indicado el artista dejando claro que él quiere que el ganador de esta edición quiere que sea el colaborador de 'Sálvame'.

Por su parte, él ha continuado un tiempo más en plató celebrando una gran noticia, y es que Ion Aramendi ha querido hacerle entrega de un disco de oro. "Estoy muy contento, cada disco de oro que recibo es como si fuese el primero, aunque me den todas las semanas uno nuevo lo valoro", ha reconocido.

De esta forma, el cantante ha regresado al plató del programa del que guarda muy buenos recuerdos, y es que acabó proclamándose como ganador de 'Supervivientes 2019'. Una edición donde compartió muy buenos momentos con Isabel Pantoja, con quien sigue manteniendo una estrecha relación a pesar de su escasa relación con su hija.

