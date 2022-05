Chanel está en vísperas de vivir su Festival de Eurovisión y todos queremos saber en qué puesto actúa. Y es que llega el día 'D' y la hora 'H'. La gran final de Eurovisión 2022 es este 14 de mayo a las 21.00 h y la puedes seguir por La 1. Prepara algo de picoteo, afina tus cuerdas vocales y prepárate para disfrutar de las actuaciones de los 25 países finalistas. Entre ellas, la de nuestra representante, Chanel Terrero, que sigue en el top 5 de las favoritas en las apuestas del festival.

Y no es para menos, en todos sus ensayos en el Pala Olímpico de Turín, la cantante ha impactado con una propuesta de 'SloMo' para Eurovisión más latina que nunca, que incluye novedades en la base instrumental y en la coreografía, y conserva y potencia los elementos más icónicos con los que triunfó en el Benidorm Fest: el efecto estroboscópico del 'slow-motion’ y un solo con una progresión de notas ascendentes en agudo con la que mostrará su calidad vocal y su versatilidad como artista. Además, avisa que en la final habrá sorpresas.



Sabemos que Chanel actúa en la primera parte de la final, es decir, entre la 1 y la 13 posición. Al conocer la posición, la cantante hispanocubana ha bromeado: "Yo siempre soy primera, nunca secundary".

LETRA COMPLETA DE 'SLOMO'

A estas alturas es raro que no hayas escuchado 'SloMo', el tema con el que Chanel Terrero defenderá a España en la gran final de Eurovisión 2022. Una canción con toques latinos y urbanos con una elaborada coreografía, de la que seguro te sabes el estribillo, pero ¿quieres tararearla completa para animar a la cantante? A continuación te dejamos el vídeo oficial y la letra completa para que vayas ensayando.

Let's go. Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo 'tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora' y señore'

Yo siempre estoy ready pa' romper cadera', romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione' (na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow moTe gusta to' lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora' y señore'

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa' romper cadera', romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione' (na, na, na)

Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

