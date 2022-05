Chanel ha desvelado el secreto mejor guardado para su actuación en Eurovisión: cómo será su vestido. La representante española en el festival pisó, el pasado 5 de mayo, por primera vez el escenario del Pala Alpitour de Turín para su primer ensayo luciendo el diseño que Palomo Spain ha creado para la final del 14 de mayo. Alejandro Gómez Palomo ha ideado un mono negro de inspiración goyesca, de lycra y tul, con más de 50.000 cristales de Swarovski incrustados, imitando brillantes y rubíes, y una chaquetilla corta de cuero, con hombreras muy trabajadas y un dibujo que recuerda a los bordados tradicionales. En los pies, Chanel lucirá los mismos botines de baile que llevó en el Benidorm Fest donde se convirtió en la representante de España en Eurovisión 2022.

Palomo Spain, jurado de 'Maestros de la costura' que acaba de finalizar su nueva edición con la victoria de Lluis Mengual, que ha tenido que conjugar impacto y comodidad para este traje que ha sido confeccionado en tiempo récord en su taller de Córdoba. Un equipo de diez personas han trabajado a contrarreloj durante tres semanas aunque el diseñador llevaba ya tres meses en mejorar la propuesta. "Sí hay una inspiración andaluza, porque la chaqueta parece la portada de la Feria de Sevilla, con todos esos puntos de luz y los redondeles que lleva bordados" dice el diseñador a RTVE. "Lo que se pretende es que España sea reconocible a primera vista, que nada más salir Chanel al escenario sesepa que es España", añade.

RTVE

RTVE

Chanel, que se ha sometido a una dura preparación para su actuación en Eurovisión, está encantada con el vestuario de Eurovisión y asegura que es "súper cómodo, súper bonito. Cuando lo llevo puesto me siento genial". "Lo único que pedía es sentirme cómoda bailando y él me presentó su arte y me encantó. La idea surgió de él, básicamente. A mí me gusta trabajar con artistas que tengan las cosas claras y en este caso Palomo Spain no solo tenía las cosas claras, sino que tiene su propio estilo", explica. Chanel ya ha lucido su vestuario sobre el escenario del Pala Alpitour de Turín en el primer ensayo y estaba contenta pero tiene claro que van a seguir trabajando. "Está bien, pero siempre se puede hacer mejor, no vamos a parar de ensayar" y añade "estamos súper contentos pero no vamos a dejar de afilar, afilar y afilar".

RTVE

RTVE ha compartido los bocetos que Palomo Spain creó para el vestuario de Chanel y sus bailarines: los chicos van vestidos de negro con chaquetilla corta a juego con la de la cantante y las chicas con body con hombreras, también coordinadas con ella. Debido a la complejidad del trabajo artesanal de incrustar los cristales en el traje, Palomo Spain creó unas hombreras para los bailarines y Raúl Amor, figurinista de RTVE, se ha encargado de buscar el look definitivo. Un trabajo, además, en el que Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ria Pérez, bailarines de Chanel, han estado muy implicados.

RTVE





Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io