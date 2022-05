Italia (Mahmood y Blanco) Italia, que se convirtió en la ganadora de la edición anterior, ha presentado la canción 'Brividi', interpretada por Mahmood y Blanco y que ya se ha postulado como una de las grandes favoritas. Lo cierto es que para Mahmood esta es la segunda vez que se presenta, y es que ya participó en este festival en 2019 interpretando. 'Soldi'.

España (Chanel) La representante española interpretará la canción 'SloMo', que ya ha conseguido colarse en el puesto número cinco de las grandes favoritas de este año gracias a su ritmo pegadizo y su baile.

Francia (Alvan & Ahez) Los franceses interpretarán la canción Fulenn, un tema cantado en bretón que ha sido muy comparado con la apuesta que presentaron Tanxugueiras, ¿crees que se parecen?

Alemania (Malik Harris) El intérprete alemán ha presentado su tema 'Rockstars', donde actuará tocando el piano y la guitarra para cantar una canción donde se entremezcla el rap con el rock pop.

Reino Unido (Sam Ryder) El cantante de Reino Unido interpretará la canción ‘Space Man’ para intentar conseguir el triunfo en este festival.

Ucrania (Kalush Orchestra) Ucrania se ha convertido en la gran favorita según todas las apuesta con su tema 'Stefanía'. Se trata de un tema con el que hacen un homenaje a la madre del cantante y de lo difícil que puede ser criar a los hijos.

Albania (Ronela Hajati) La representante de Albania interpretará la canción 'Sekret’. Durante los ensayos su actuación ha dado mucho de qué hablar, y es que durante la coreografía tanto ella como el cuerpo de bailarines hacen un gesto llevándose la mano a la entrepierna que algunos han calificado de "no apto para todo le público". Sin embargo, ella ha asegurado que no piensa cambiarla.

Bulgaria (Intelligent Music Project) Bulgaria intentará estar en la final interpretando el tema 'Intention'.

Letonia (Citi Zeni) Letonia interpretará un tema muy movido y alegre llamado 'Eat Your Salad', traducido como 'Cómete tu ensalada' y que tiene un rollo muy ochentero.

Lituania (Monika Liu) La representante lituana defenderá el tema ‘Sentimentai’, que tendrá que competir junto a otros países para conseguir tener un puesto en la final.

Moldavia (Zdob si Zdub y Fratii Advahov) Zdob și Zdub irán por tercera vez al festival, aunque en esta ocasión junto al dúo Fratii Advahov. De esta forma, interpretarán la canción ‘Trenuletul', donde apuestan por el folklore regional y diversos guiños a su país.

Israel (Michael Ben-David) A pesar de que en un primer momento estaba en duda su participación por seguridad, finalmente Israel participará con su tema 'I.M'.

Eslovenia (LPS) La banda apuesta por una canción fresca llamada 'Disko'. Uno de los datos más curiosos es su nombre, y es que las siglas del grupo corresponden a ‘Last Pizza Slide’ (la última porción de pizza).

Estonia (Stefan) Esta es la cuarta vez que el cantante se presenta al Festival de Eurovisión. Con unos toques 'country' en esta ocasión interpretará la canción 'Hope'.

Irlanda (Brooke) La cantante irlandesa ha pasado directamente a la semifinal del 12 de mayo tras ganar la selección ‘The Late Late Eurosong Special' con su tema 'That’s Rich'.

Macedonia del Norte (Andrea) La interprete defenderá una balada llamada ‘Circles’ que ya ha conseguido posicionarse como una gran favorita a pesar de no tener todavía un puesto asegurado en la final.

República Checa (We Are Domi) El grupo luchará por tener un puesto en la final el próximo 12 de mayo con un tema de electrónica pop llamado ‘Lights Off’.

Países Bajos (S10) Países Bajos ha conseguido convertirse en uno de los grandes favoritos con la balada ‘Diepte’, que ya se ha convertido en uno de los temas más escuchados.

Suiza (Marius Bear) Suiza es otro de los países que apuesta por una balada. Con su tema ‘Boys Do Cry’ trasmiten el mensaje de que todas las personas sienten dolor independientemente de su género.

Armenia (Rosa Linn) El tema de Armenia, llamado ‘Snap' tiene unos toques country que recuerdan a la música de Taylor Swift.

Croacia (Mia Dimsic) Croacia apuesta por un tema en inglés llamado ‘Guilty Pleasure' donde hacen referencia al placer culpable.

Dinamarca (Reddi) Dinamarca apuesta también por una balada llamada The Show que termina rompiendo al final convirtiéndose en un tema rock que sorprende.

Grecia (Amanda Tenfjord) 'Die Together’ es un tema que entremezcla sintentizadores en una balada con mucho sentimiento.

Islandia (Sigga, Beta y Elín) ‘Með hækkandi sól’ es la apuesta de Islandia, donde sus cantantes aparecerán con guitarras y sombreros.

Noruega (Give That Wolf A Banana) Noruega presenta una de las apuestas más divertidas de la edición con el tema ‘Give That Wolf A Banana’ (Dale a ese lobo un plátano) en el que llaman la atención las curiosas máscaras de la banda.

Portugal (Maro) ‘Saudade, saudade’ es el tema que han elegido en Portugal para acudir a este festival, un tema íntimo cantado en inglés con el que esperan alzarse con el triunfo.

Australia (Seldon Riley) Australia tiene otra de las apuestas más llamativas del festival por el 'look' de su cantante, que interpretará la balada ‘Not The Same’.

Azerbaiyán (Nadir Rustamli) ‘Fade To Black' es otra de las baladas que se podrán escuchar en el festival y que va rompiendo poco a poco.

Chipre (Andromache) Tras triunfar en el festival con temas como ‘El diablo’ y ‘Fuego’, Chipre vuelve con otra apuesta pegadiza llamada ‘Ela’.

Finlandia (The Rasmus) Este grupo conocido, entre otras canciones, por su tema llamado ‘In the Shadows’ que lanzaron en 2003, se han convertido en los representantes de Finlandia con ‘Jezebel’.

Georgia (Circus Mircus) Georgia apuesta por un ritmo diferente al resto de las apuestas de Eurovisión con su tema ‘Lock Me In’, que promete dar de qué hablar y que habrá que esperar hasta el 12 de mayo para ver sobre el escenario.

Malta (Emma Muscat) ‘I Am What I' es el tema de Malta con el claro mensaje de 'Soy quien soy'. Un tema compuesto por piano, aplausos y notas altas con el que esperan triunfar.

Austria (LUM!X y Pia Maria) Austria ha presentado su tema ‘Halo’. Una canción pop muy pegadiza y con mucho ritmo.

San Marino (Achille Lauro) El cantante italiano apuesta por un tema rock llamado ‘Stripper’ con toques rock que recuerdan al grupo Måneskin, que se hizo con el triunfo el año pasado.

Serbia (Konstrakta) La cantante, que ganó la preselección Pesma za Evroviziju, interpreta un tema muy diferente al resto que hemos podido escuchar llamado ‘In corpore sano’, con el que tendrá que jugarse el próximo 12 de mayo el pase a la final.

Bélgica (Jérémie Makiese) El cantante ganó en su país la edición de 'La Voz', ahora prueba en el Festival de Eurovisión con este tema llamado ‘I Miss You’.

Montenegro (Vladana) La cantante interpretará ‘Breathe', tema con el que espera poder llegar a la final del festival y ganar.

Polonia (Ochman) ‘River’ es otro de los temas que tendrá que competir por llegar a la gran final el próximo 12 de mayo.

Rumania (WRS) El cantante interpretará la canción ‘Llámame’, un tema con un estribillo muy pegadizo que ya tararean los eurofans y que dice 'Hola mi bebé be bé.

Suecia (Cornelia Jakobs) ‘Hold Me Closer’ es otro de los temas que junto con Ucrania, Italia y España se ha colado como uno de los grandes favoritos.

