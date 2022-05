Alexia Rivas ha estallado como nunca en el plató de 'Supervivientes' para defender a sus compañeros. Todo ha surgido después de que ella y algunos de los colaboradores que estaban presentes en plató hayan criticado la actitud que Alejandro Nieto está teniendo en el concurso. Sin embargo, tras ver cómo él ha enseñado a Rubén Sánchez a pescar y ha hecho las paces con Ignacio de Borbón, su defensor no ha dudado en saltar en plató para resaltar su comportamiento en ese momento. "¿Vamos a encontrar también un doble rasero a estas imágenes?", ha indicado con 'zasca' a los que han sido más críticos con él.

En ese momento, Tony Spina ha decidido saltar para desvelar lo que el amigo de Alejandro había dicho en publicidad. "Lo digan ellos tres me puede parecer normal, pero que lo diga una periodista...", ha asegurado el colaborador. Una frase que él no ha negado, asegurando que es realmente lo que piensa. Una opinión que ha hecho que Alexia Rivas salte sin pensarlo contra él. "Ellos no son menos que yo", le ha interrumpido.

Telecinco

El defensor no ha dudado en seguir con su alegato, asegurando que le parece que ella sigue "el guión de los demás sin sentido". Una frase que ha provocado que ella explote dándole un discurso con el que le ha dejado claro lo que piensa. "Se nota que me conoces muy poco para decir que yo sigo ningún guion, si estoy aquí es por ser yo misma. Y lo segundo, mis compañeros pueden ser mil veces más inteligentes que yo. No porque yo tenga una carrera voy a saber más que ellos, así que les respetas. Delante de mí respetas a mis compañeros", le ha dejado claro.



Telecinco

Tras esto, la colaborador ha reconocido que detrás de publicidad él "juega sucio". Un fuerte enfrentamiento con el que ha resaltado el trabajo de sus compañeros y con el que ha sorprendido a todos sacando su fuerte carácter para defenderlo.

