La relación de Kiko Matamoros y Anabel Pantoja en Honduras está protagonizada por numerosas idas y venidas. El carácter de ambos concursantes hace que en algunas ocasiones terminen chocando, protagonizando algunos momentos de tensión. En esta ocasión, todo ha surgido después de que el colaborador decida decirle a su compañera todo lo que piensa de ella. "Tú eres la niña buena que media entre todos, que no quiere conflictos. Pero lo que se te pasa a ti por la cabeza, lo sé yo. Lo tienes todo muy bien trabajado", le ha acusado.

Unas palabras que no han gustado nada a Anabel Pantoja, que escuchaba con atención todo lo que tenía que decirle su compañero. "¿Tú piensas que yo lo hago por quedar bien?", le ha preguntado mostrando su sorpresa al ver lo que el novio de Marta López Álamo piensa sobre ella. "Te veo en carroza hasta la final. Además, tienes heredado de tu amiga Belén Esteban", le ha indicado con 'zasca' incluido a la colaboradora de 'Sálvame'. "Tiene el carisma que tenía Belén. Pensaba que eras mucho más emocional pero eres más fría de lo que pensé".

"Estás haciendo un gran concurso. Una cosa es utilizar a la gente de mala manera y otra es decir... ¿a mí que me interesa?", ha seguido insistiendo el colaborador asegurando que le parece bien, aunque piensa que en realidad tiene otros pensamientos que no se atreve a expresar.

Por su parte, ella ha reconocido que acepta su análisis pero que no lo comparte. Tras esto, la colaboradora no ha dudado en desahogarse con Ana Luque contándole todo lo que había sucedido. "Yo decía... a este hombre se le ha ido, ¿qué le pasa?", ha reconocido asegurando que no entiende el motivo por el que le ha dicho esas cosas en ese momento y de esa forma.

