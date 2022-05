Alejandro e Ignacio han tenido la oportunidad de pasar unos días en Playa Paraíso. A pesar de que en un primer momento al ex participante de 'LIDLT' no le pareció bien porque prefería que el público hubiese escogido que su acompañante fuera Tania Medina, parece que finalmente a ambos les ha venido bien, y es que han tenido la oportunidad de solucionar sus diferencias. Tras mantener una conversación en la que han hablado de todos los conflictos que han sucedido, ambos tomaban la decisión de empezar de nuevo.

Sin embargo, la paz y el buen rollo en la playa duró poco tiempo, y es que ambos acabaron cansados de la actitud de Rubén. El novio de Enrique del Pozo se encuentra allí realizando su función de 'parásito', cuyas reglas son que solo puede comunicarse con ellos por gestos. Además, también puede ponerse en contacto con ellos para hacer trueques, algo que ha acabado desesperando a los supervivientes.

Telecinco

Rubén Sánchez ha insistido en hacer un trueque en el que él ponía la olla a cambio de la comida que ellos tenían, algo que finalmente terminaban aceptando. Sin embargo, al ver que no se movían el 'parásito' ha seguido insistiendo asegurando que "hacían las cosas bien o no las hacían". En ese momento, Alejandro no ha podido más y ha explotado. "Pero si vamos a hacerlas, tío. O te tranquilizas, o no hacemos nada, ya te lo digo. No me comas la cabeza, que yo vengo aquí para estar guay, no para estar pendiente de ti",

Una queja a la que se sumaba Ignacio de Borbón, que ha sorprendido sacando su fuerte carácter, algo que no es habitual verle hacer. "Dejad de atosigar y de estar encima. Ya se han dicho los trueques que se van a hacer, no hay que estar cada tres minutos machacando". Un reproche que ha hecho que Rubén Sánchez decida pedir perdón por su actitud. "No era mi intención, lo siento. Ya no voy a decir nada más".

Telecinco

Pese a todo, los conflictos no tardaron en volver a surgir después de que Rubén comenzase a quejarse mientras Alejandro Nieto intentaba enseñarle cómo pescar después de que él se lo hubiese pedido en varias ocasiones. A pesar de que Ignacio de Borbón le recomendase hacerle caso porque lo hacía bien y le pidiese que dejase de hablar porque les iban a penalizar, el novio de Enrique del Pozo no ha dudado en mostrar su opinión.

Unas quejas que se han trasladado más tarde a la hora de repartir la comida, y es que tras su insistencia, los concursantes han accedido a darle el pez más grande que han conseguido. Sin embargo, Rubén ha mostrado su malestar por no poder comerlo en ese momento porque ellos estaban cocinando. "Hemos intentado colaborar lo máximo posible, pero esto ha sido un coñazo y un estrés todo el rato. No hemos podido hacer nada tranquilos. Hemos pescado para él, le hemos dado café, cocido, pasta...un millón de cosas...", ha indicado Ignacio de Borbón mostrando su frustración al ver que a pesar de darle gran parte de su comida seguía insistiendo.

Telecinco

Finalmente, Alejandro Nieto ha optado por darle su olla con el pescado para que se fuese. "No quiero hablar más contigo", ha explotado el novio de Tania Medina tras perder la paciencia.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

