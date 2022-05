Rubén Sánchez continúa en 'Supervivientes' como 'parásito'. El concursante está viviendo una de las experiencias más duras dentro del concurso, y es que tiene que permanecer alejado del resto de sus compañeros. Sin embargo, parece que poco a poco el concursante está consiguiendo adaptarse a su nueva situación, y es que está dispuesto a vivir esta aventura al máximo. Ahora, ha recibido su dotación de comida mínima semanal, entre la que se encontraba un pequeño alimento que no ha tenido ningún problema en probar.

"¿Serán cucarachas, gusanos, saltamontes? el menú puede cambiar, siempre la incógnita", se ha preguntado mientras habría un misterioso saco. Al destaparlo, ha visto que dentro había... ¡gusanos! Un alimento que no ha tenido ningún problema en probar. "Están hechos a la parrilla. Vamos a comerlo, proteína, vamos a probarlo", ha indicado asegurando que él es de buen comer y no le importa probar cosas nuevas.

Telecinco

Tras probar algunos de ellos, el novio de Enrique del Pozo se ha mostrado muy feliz, confesando que le han gustado mucho. "Tienen como un toque dulce. Tiene proteína, me han llamado la atención y me han gustado muchísimo", ha reconocido confesando que estaban muy crujientes, algo que le ha encantado. De esta forma, parece haber encontrado una manera con la intentar calmar el hambre que los concursantes sufren en Honduras.

Sin embargo, ha reconocido que no es suficiente como para sentirse completamente saciado, aunque agradece poder tener al menos algo rico que llevarse a la boca y con lo que conseguir engañar al estómago. "No me han saciado, creo que tiene una fuente proteica buena, es como un 'snack' y engañan al estómago a la vez que al paladar". Tanta era su felicidad después de haberlos comido que incluso se animaba a sacar su faceta más humorística bromeando sobre este alimento. "Me ha quitado el gusanillo", ha indicado haciendo un divertido juego de palabras.

Telecinco

Lo cierto es que para él adaptarse a su nueva aventura en el palafito no ha sido nada sencillo. Sin embargo, parece que tras el consejo que le dio Jorge Javier, Rubén Sánchez ha conseguido remontar y ya se encuentra con muchas más fuerzas para continuar intentando dar lo mejor de sí mismo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io