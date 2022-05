Chanel conquistó la Plaza Mayor de Madrid en su primer concierto nada más aterrizar de Turín, y lo hizo sin desprenderse de las gafas de sol en toda la actuación, un detalle que llamó mucho la atención entre el público. Y es que la cantante y su equipo disfrutaron de la canción sobre las tablas del escenario como nunca: sin la presión de Eurovisión y con un público totalmente entregado que emocionaba por momentos a la artista. Era su primer bolo tan solo unas horas después de aterrizar desde Italia y la emoción aún estaba a flor de piel. Por eso tal vez no llamó mucho la atención que saliera al escenario con las gafas de sol oscuras, a juego con el look de todos, de negro. Pero a medida que se desarrollaba la canción los seguidores esperaban que se desprendiera de ellas, algo que no ocurrió debido a un inconveniente de salud que la joven ha sufrido en las últimas horas.



Gtres

Después de que Tony Aguilar, presentador del concierto, le agradeciera el tercer puesto en Eurovisión, Chanel quiso agradecer todo el apoyo recibido: "Gracias a todos vosotros porque toda vuestra energía, vuestros aplausos, vuestros buenos deseos, nos han llegado y cuando nos bajamos del escenario nos sentimos ganadores morales y artísticos", agradecía la cantante.

Acto seguido, la joven explicaba el motivo por el que no podía quitarse las gafas: "Perdonadme que tenga gafas de sol porque de tanto llorar tengo conjuntivitis", explicaba entre risas. "Doy fe que lleva llorando 12 horas seguidas y tiene los ojos...", añadía Tony. "Todo esto es increíble", aseguraba Chanel viendo la gran aglomeración de gente para verla actuar. "Siendo realistas, ahora sí, puedo decir que lo hemos pasado increíblemente duro pero esto es lo que vale la pena: el arte, la buena onda, el trabajo... Así que muchas gracias a todos los que os habéis subido al barco desde el principio", añadía.

