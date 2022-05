Anabel Pantoja se ha quedado completamente en 'shock' al descubrir que tanto ella como sus compañeros tenían solamente dos minutos para meter todas sus pertenencias en sus sacos y ponerlos en el barco que los llevaría hacia otra localización. La colaboradora no ha dudado en correr para conseguir poner todas sus pertenencias en el saco. Tanto ha sido su concentración que no se ha dado cuenta de que sus pechos han terminado saliéndose del bikini.

Al ver cómo corría para conseguir llegar a tiempo, Jorge Javier no ha dudado en llamarle para hablar con ella, momento en el que se le han terminado viendo los pechos. "¡Ay! que te he visto la teta, Anabel", le ha indicado el presentador mientras ella intentaba taparse lo más rápido posible al darse cuenta de lo sucedido. Sin embargo, lejos de preocuparse por ello, ha hecho gala de su humanidad y no ha dudado en responderle con humor. "Me las ha visto toda España", le ha indicado a su compañero.

Telecinco

Lo cierto es que para Anabel Pantoja esto no supone ningún problema. De hecho, en algunas imágenes se puede ver cómo tanto ella como Tania Medina no dudan en hacer 'topless' de vez en cuando en la playa. Sin embargo, lo que sí que le ha preocupado es saber que ahora ya no estará más con Yulen Pereira, y es que desde la organización les han indicado que harían nuevos grupos por sorteo, y ahora tendrá que convivir sin él durante un tiempo. Sin duda, una situación que no lleva nada bien, y es que en esta ocasión no estarán ni en el mismo lugar para poder hablar a través de la valla como se ha hecho hasta ahora.

Telecinco

De esta forma, parece que la sobrina de Isabel Pantoja no ha tenido una buena semana, y es que este no ha sido el único accidente que ha sufrido. Mientras descansaba tumbada para intentar reponerse del dolor de barriga que tenía, la colaboradora ha visto como un coco caía de la palmera y terminaba impactando en su pierna, algo que le ha provocado un gran dolor y que ha provocado que termine rompiéndose. Un doloroso accidente del que terminaba recuperándose poco después.

