Juan Muñoz ha sorprendido a todos anunciando que abandona 'Supervivientes'. El concursante se ha quedado en 'shock' al descubrir que la audiencia decidía que fuese él la persona que continuase viviendo en el palafito como parásito, convirtiendo a Desi Rodríguez en la nueva expulsada definitiva. Una decisión que se anuncia en medio de acusaciones de "tongo". Sin duda, una decisión que ha provocado que el humorista se vea superado, y es que él ha asegurado que estaba convencido de que le elegirían a él para que abandonase Honduras.

"Yo no aguanto más, estoy desesperado, al borde del colapso. No quiero seguir en el concurso. Estoy mal, no puedo pasar ni una semana más aquí. Psicológicamente esto me está afectando", ha indicado mientras Desi escuchaba atentamente para saber qué sucedía finalmente con ella.

Telecinco

El humorista ha confesado que siente mucho dar esta noticia tras ver que el público le apoya, pero ha asegurado que no puede continuar ni un día más allí. "No estoy bien, lo siento de corazón, pensé que podía pero no puedo", ha confesado reconociendo que, aunque es consciente de las consecuencias, tiene que pensar en su salud. "Tenéis que entenderme, estoy al límite de mis posibilidades", ha insistido indicado que, en su opinión Desi debía continuar, ya que ella sí que tenía muchas ganas de quedarse.

Tras presenciar esta situación, y a pesar de que en un primer momento los dos han tenido que abandonar el concurso, Ion Aramendi ha anunciado que Desi Rodríguez ha vuelto al palafito mientras se toma una decisión sobre su futuro en el concurso.

Telecinco

"Desi se ha ido por decisión vuestra y Juan abandona por decisión propia", ha indicado. Tras esto, ha confesado que desde el programa han optado por abrir una encuesta para que sea la audiencia la que decida si desean que ella se convierta en la repescada del reality a pesar de que en un primer momento la eligieron para que abandonase Honduras. Una decisión que no se conocerá hasta el próximo martes.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io