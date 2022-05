'Supervivientes' está en le punto de mira otra vez, y no sólo por las grandes noticias, las polémicas o los dramas y aventuras de sus participantes, que también, sino porque, como viene siendo habitual, ha recaído sobre la organización la acusación de "tongo". Y es que parece que no hay concurso sin tongo: lo vimos en 'Supervivientes 2021' con Olga Moreno, pasó también con 'Secret Story' tras la expulsión de Nissy, os lo contamos con 'GH Revolution', y hasta en 'Eurovisión' hubo drama tras la polémica elección de Chanel en el Benidorm Fest. Y ahora ha sido Desi Rodríguez la que ha tirado la primera piedra y que ha hecho saltar las alarmas.

Ha sido tras su expulsión de 'Supervivientes', donde ahora se ha convertido en la figura de 'parásito' para ver si la audiencia le sigue brindando su apoyo cada domingo, cuando ha lanzado un demoledor mensaje que ha sembrado la duda sobre favoritismos: "A Anabel, sé fuerte, y a Marta también. A la audiencia de Supervivientes 2022, que pueden cambiar de director y poner al que sabe tanto, a Kiko Matamoros, porque parece director. A los demás, si me voy, caerán muchas caretas y las que no, a muerte con vosotros", soltó en su despedida.

Telecinco

El enfrentamiento de Desi con Matamoros viene de atrás: no se tragaron casi desde el principio, y su relación se vio empeorada cuando en una de las pruebas Desi ganó y dejó al colaborador casi comiendo arena tras demostrar una fuerza superior a la de Kiko, momento que aprovechó para lanzarle una pullita: "Me da pena haberlo tirando al suelo porque es una persona mayor, pero lleva muchas semanas dándome caña y para mí es un orgullo haberle ganado". La reacción de Kiko no se hizo esperar deseándole que se fuera al palafito... y finalmente, ocurrió.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Los telespectadores no han tardado en hacer arder las redes sociales, y es que aunque la nueva forma de votación a través de la app es mucho más segura y transparente, algunos han puesto el grito en el cielo tildando la situación de 'injusticia', 'tongo' o 'vergüenza'.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Si hoy se va Desy, dejo de ver el programa, porque Kiko ha cogido carne, antes de que se lo permitieran, y no le han dicho nada. Se les ve el plumero desde hace rato #SVGala6 — Danielis. (@DanielisPiroot) May 26, 2022

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Que sucio Kiko Matamoros diciendo que está deseando que Desy se largue hoy al Palafito. Una vez más le han dado info porque lo dijo muy seguro. Esto es un bochorno @Supervivientes #SVGala6 — CANARION 🇮🇨📺 (@ElCanarionaso_) May 26, 2022

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Q curioso q matamoros afirmase con tanta rotundidad q Desy se iba al palafito y así ha sido...creo q este tío tiene información x parte de la organización xq tb sabía q su novia Marta estaba ahi...huele a 💩de aquí a Honduras #SVGala6 — nurinuri85 (@Nuri_nuri85) May 26, 2022

De momento no hay nada escrito: recordemos que Lola, en la edición de 2021, pasó varias semanas en el palafito, los telespectadores la salvaron semana tras semana y con la repesca llegó a la final. ¿Le pasará lo mismo a Desi?

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io