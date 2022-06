Sigue a un poderoso grupo de opulentas mujeres en Dubai mientras dirigen sus imperios empresariales y se desenvuelven con destreza en la exclusiva escena social de este lujoso parque de atracciones para multimillonarios. Ya sea cenando con vistas a un valle de 1.000 camellos o celebrando el evento nupcial del año, estas ambiciosas y glamurosas mujeres demuestran que todo es más extravagante en la "Ciudad del Oro"



En esta primera temporada veremos cómo las nuevas dinámicas de grupo amenazan las amistades de siempre, llevando las tensiones a un punto de ebullición. ¿Soportarán nuestras Housewives el calor de Dubai?

Pero además, cada jueves, Hayu estrena nuevos episodios de la temporada 12 de ‘The Real Housewives of Beverly Hills’, donde las damas intentan equilibrar sus amistades en constante evolución con las exigencias de la vida familiar y el crecimiento de sus negocios, pero una serie de acontecimientos impactantes demuestran que vivir a lo grande es más complicado de lo que parece.



Sin embargo, al más puro estilo de Beverly Hills, nada puede alejar al este grupo de mujeres de la diversión. No faltan las risas y las fiestas, en sus viajes de lujo a Aspen y Punta Mita (México).

La oferta de Hayu

Hayu, el hogar de los reality shows bajo demanda, con más de 8.000 episodios para disfrutar sin anuncios y en el mismo día de su emisión en Estados Unidos, para celebrar los estrenos de una de sus franquicias más icónicas, Hayu ofrece a los usuarios un 50% en la suscripción de 6 meses utilizando el código HOUSEWIVES

