El clan Kardashian-Jenner prepara su vuelta a televisión.

Apenas unos meses después de terminar su primer reality iniciarán otro llamado Las Kardashian, que en España veremos en Disney Plus.

Se hicieron populares en televisión y apenas unos meses después de cerrar su primera etapa televisiva abren una nueva, esta vez en Hulu. El clan Kardashian-Jenner regresa a la pequeña pantalla y en España lo podremos ver a través de Disney Plus desde el 14 de abril. Su nueva apuesta se titula Las Kardashian y este reality relatará la vida presente de este clan de celebrities que revolucionaron en star system hace ya 14 años.

Esta noticia llega justo después de que el pasado mes de junio pusieran el broche de oro al formato que les dio el salto a la fama, Keeping up with the Kardashians tras nada menos que 20 temporadas mostrándonos buena parte del día a día de toda la familia. Esto supuso una auténtica revolución en la televisión porque, como ocurre con muchos realities, lanzó a la fama a un nuevo plantel de famosos, solo que, en lugar de ocurrir con anónimos particulares como ocurre en otros formatos como Gran Hermano, La isla de las tentaciones y similares, este incluía una variante muy original, el seguimiento de una familia al completo.

Las Kardashian: primer tráiler

Tal fue el interés que causaron Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian y Kendall y Kylie Jenner, sus padres, parejas, hijos, etc., que convirtieron a este clan en una máquina de hacer dinero. Moda, negocios y fama sucedieron a su primer reality como nunca antes se había visto en televisión y parece que han echado de menos el medio que les vio nacer porque ya preparan su vuelta y tenemos el primer avance.

