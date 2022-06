Marta Peñate se ha llevado una gran sorpresa en 'Supervivientes'. La concursante estaba pasando por un mal momento tras saber que Desi Rodríguez se convertía en el nueva expulsada, convirtiéndose ella en la nueva 'parásito' de Honduras. Sin duda, una noticia que ha hecho que acabe derrumbándose, y es que ha confesado que no le gusta saber que ahora tendrá que estar sola en el palafito. Sin embargo, en ese momento ha recibido una llamada muy especial que ha hecho que todo esto se le olvide.

Mientras la concursante se iba a esconderse en el palafito tras saber que se quedaría sola y que tendría que pasar unos días con Tania y Alejandro, que podrán disfrutar durante un tiempo del Paraíso, Ion Aramendi le ha anunciado que había alguien muy importante que quería hablar con ella. "¿Dónde esta el amor de mi vida? Te amo mucho", ha comenzado diciendo Tony Spina, que se ha comunicado con su chica por teléfono.

En esos instantes Marta Peñate ha terminado derrumbándose. "Te pienso todos los días, no me olvido de ti. Cambiaría toda la comida del mundo por una noche contigo, te lo juro", le ha confesado dejando ver lo muchísimo que le echa de menos y lo que le encantaría poder estar de nuevo junto a él.

Sin duda, unas románticas palabras a las que su chico ha respondido asegurando que tiene que ser fuerte y aguantar. "Lo estás haciendo muy bien, estamos orgullosos de ti y estamos muy bien. Suerte, ánimo, aunque hayas perdido una batalla puedes ganar la guerra. Sube ese ánimo", le ha indicado. Unas bonitas palabras con las que ha querido recordarle que no está sola. "Tenemos toda la vida por delante así que vamos para adelante. Todos están super orgullosos de ti, no estás sola".

Tras escuchar estas románticas palabras, la superviviente se ha mostrado mucho más animada asegurando que seguiría dando lo mejor de ella para conseguir estar en el concurso hasta el final.

¿Por qué no ha ido Tony Spina al plató?

Lo cierto es que desde que empezó el concurso Tony Spina siempre ha estado presente en todas las ganas para defender a su chica. Sin embargo, en esa ocasión ha llamado mucho la atención ver que él no se encontraba con el resto de colaboradores. "Se ha tenido que quedar en casa porque está malito", ha anunciado Ion Aramendi.

Pese a todo, esto no ha impedido que la pareja de Marta Peñate pueda aparecer para darle una sorpresa a su chica y conseguir subirle el ánimo para que siga luchando todo lo que pueda en el palafito.

