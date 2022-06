Alexia Rivas y Olga Moreno han vuelto a protagonizar un tenso momento en el plató de 'Tierra de Nadie'. La primera vez que coincidieron en dicho plató ya protagonizaron un gran enfrentamiento después de que la colaboradora lanzase un 'zasca' a la ex pareja de Antonio David Flores. Ahora, ambas han vuelto a ser protagonistas después de que la periodista desvelase algo del concurso de la andaluza y que hasta ahora se desconocía, sembrando la duda sobre cómo fue su paso por Honduras.

Todo ha surgido después de ver cómo Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana han hecho trampas cogiendo cocos cuando no podían. En ese momento, Alexia Rivas ha decidido hacer una comparación con lo que ocurrió en su edición. "El año pasado no nos delatábamos. Olga y Lara robaban latas y no lo contábamos", ha desvelado. Una acusación que ha sorprendido a la ex pareja de Antonio David Flores.

Telecinco

"Eso lo dices tú, yo nunca he robado", ha estallado Olga visiblemente indignada al ver cómo le acusaban. "Yo nunca he robado, ni la crema de cacao, que se lo conté yo a Melyssa". Sin embargo, esto no ha hecho que Alexia Rivas cambie de opinión y ha seguido manteniendo su versión. "Lo de las latas es verídico. Pero oye, que no pasa nada. Yo también hubiera robado que se pasa mucha hambre".

En ese momento, Olga Moreno le ha recordado que ellas no estaban juntas porque ella se encontraba en el barco. Sin embargo, parece que Alexia tiene sus propias fuentes y ha indicado que se lo habían contado. "Claro, Lara, ¿no?", le ha respondido la andaluza sin darle ningún tipo de veracidad a su fuente.

