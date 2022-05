Olga Moreno ha regresado a 'Supervivientes' por sorpresa para participar en la gala de 'Conexión Honduras'. Una aparición que se produce después de la entrevista que realizó en 'Déjate Querer' y donde confesó que le "debía mucho" a Kiko Matamoros. Sin embargo el regreso de la que fue ganadora en la pasada edición del concurso no ha sido nada sencillo, y es que nada más comenzar el programa en MiTele Plus ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con una de sus ex compañeras del reality: Alexia Rivas. Un tenso momento en plató que se ha producido después de que la colaboradora le recibiese dándole un gran 'zasca'.

Todo ha sucedido después de que la ex pareja de Antonio David Flores decidiese intervenir en una conversación que estaban teniendo Alexia Rivas y Marta López y en la que debatían sobre la relación que mantienen actualmente. En ese momento, Olga Moreno ha aprovechado para decir que era difícil saber el tipo de amistad que podías tener con ella. "Ser amiga de Alexia, como yo estuve con ella, que creía que era amiga mía…", ha indicado.

Telecinco

En ese momento, la colaboradora ha estallado contra ella dejándole claro que nunca fue su amiga. "Yo cuando salí y vi que mentías en mil cosas y que no dices una verdad ni por equivocación, pues no quiero ser tu amiga", le ha aclarado asegurando que tras salir del reality se sintió tan decepcionada por ella que no quería tener ese tipo de relación con ella, y es que parece que no se fía del todo.

A pesar de que la andaluza ha intentado defenderse asegurando que eso eran "invenciones" suyas y que no era para nada así, Alexia Rivas ha querido seguir insistiendo asegurando que le parece que fue muy "falsa" con Lara Sajen, y es que no le gustó escuchar las declaraciones que hizo sobre ella. Una acusación que Olga Moreno ha querido zanjar de forma tajante asegurando que sigue teniendo una amistad con ella. "Si no te coge ni el teléfono", le ha echado en cara la colaboradora dejando ver que su ex compañera ya no quiere saber nada de ella. "No la he llamado pero nos hemos visto y hemos hablado", ha indicado la ex pareja de Antonio David asegurando que sigue manteniendo relación con Lara Sajén.

Telecinco

Sin duda, la vuelta de Olga Moreno en 'Supervivientes' tras la entrevista que realizó en el programa de Toñi Moreno, a la que le puso una serie de condiciones para aparecer en el programa. Ahora, regresa al plató de este reality en el que está concursando su amiga, Ana Luque, a la que no ha dudado en defender.

