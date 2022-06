Anabel Pantoja se ha llevado una de las mejores sorpresas durante su participación en 'Supervivientes'. Justo cuando estaba a punto de desvelar a los compañeros que había elegido esta semana para nominar, Jorge Javier saludaba a la superviviente y ambos comentaban los últimos días de ella en Honduras. En medio de la montaña rusa de emociones que ha vivido durante los últimos días, el presentador le lanzaba una propuesta: “¿Quieres que te dé una buena noticia?”

Pantoja no lo ha dudado y ha asentido esperando impaciente mientras se santiguaba. “La familia nos ha autorizado a que te digamos que a tu padre le han dado el alta”, le comunicaba Jorge.

Anabel se ha echado las manos a la cara y se ha emocionado instantáneamente. Primero ha besado una pulsera que lleva en la mano y sin poder evitar las lágrimas le contestaba lo emocionada que se encontraba por esta feliz noticia. “Jorge, gracias, por decirme esto. Esto me supera más. Voy a seguir por mi madre y por mi padre. Por ellos, para que se sientan orgullosos de mí”. La sobrina de Isabel Pantoja advierte a Jorge Javier que ya se lo dijo al principio, por su familia estaría dispuesta a llegar hasta el final.

Con la fuerza que le ha dado la noticia, Anabel se besaba la muñeca dedicando unas bonitas palabras a su padre: “Te quiero, papá, lucha”.

La salud de Bernardo Pantoja es una de las máximas preocupaciones de su hija, Anabel Pantoja. La colaboradora dejó todo bien atado antes de marcharse a Honduras a participar en 'Supervivientes' y pidió que no se le informara de la evolución de su progenitor mientras no hubiera cambios importantes ya que era un tema que la desestabilizaba y quería estar centrada en su concurso.

