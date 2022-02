Crece la preocupación por el estado de salud de Bernardo Pantoja. El hermano de Isabel Pantoja permanece ingresado desde hace más de dos semanas en el hospital sevillano Virgen del Rocío. Un ingreso que se produjo debido a los problemas derivados de la diabetes que padece. De momento, no ha recibido la visita de ninguno de sus hermanos. Ni Isabel Pantoja ni Agustín se han acercado a la capital hispalense para conocer de primera mano la última hora del parte médico de su hermano. Y parece que tampoco se han comunicado por él de manera telefónica o eso es lo que dicen las malas lenguas.

Algo que hiere la sensibilidad del paciente, pues a pesar de todo, Bernardo es un hombre muy sensible al que le afectan estas cosas. Su hija, debido a la sospecha de que alguien cercano a la familia podría estar negociando con una fotografía de su padre en el hospital ha restringido la visita de algunos familiares. Entre ellos, Magdalena, hermana de la fallecida doña Ana, que ayer sufría un ataque de ansiedad en pleno directo de 'Sálvame' después de someterse al polígrafo y revelarse que ella o su marido podrían estar detrás de las imágenes de Bernardo Pantoja en el hospital. Tampoco podría visitarle Pinocho, el supuesto hermano de Anabel.

La soledad de Bernardo Pantoja en su peor momento de salud está siendo algo que podría estar afectando aún más a su delicado parte médico. Este viernes, Anabel Pantoja entraba en directo en 'Sálvame' y no podía evitar su angustia a la hora de hablar del mal momento que está atravesando su progenitor.

"Mi padre está mal, está enfermo. Hay veces que está y no está. Los médicos nos han dicho que mi padre tiene que estar muy, muy tranquilo. Lo único que pido es respeto. Es una persona que está en el hospital", ha dicho en ‘Sálvame’.

"No soy la dueña de nadie, solo soy su hija. Él no se mete en mi vida. En el momento que yo vea peligro haré todo lo posible para protegerle", destacaba ante las últimas especulaciones sobre la restricción de visitas .

"Yo estoy con cuando tengo que estar. Si hago unos bailes de mierda es porque tengo que pagar muchas cosas, entre ellas ayudar a mi padre", ha querido dejar claro la hija de Bernardo al no haber estado todo el tiempo al lado de su padre, pero que se ha justificado diciendo que tiene que trabajar para poder ayudar también a su padre.



La que sí ha permanecido en todo momento al lado de Bernardo es Junco, su mujer. Y este viernes también recibía la visita sorpresa de Kiko Rivera, que salía con el semblante muy serio tras estar junto a su tío durante unos minutos a pesar de su fuerte ataque de gota que le obligaba a ir en muletas.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io