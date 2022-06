Ana Luque ha vivido su noche más especial en 'Supervivientes'. La concursante ha vivido una semana muy dura tras derrumbarse por primera vez al reconocer que echaba mucho de menos a su familia. Sin duda, una imagen que no estamos acostumbrados a ver de ella en el concurso, ya que se caracteriza por ser la que más alegría transmite a sus compañeros. "Yo también echo de menos a mi marido. No sé nada de nadie Todo el mundo sabe de sus parejas. Le echo d menos, nunca me he separado de él", le confesaba a Anabel Pantoja completamente rota.

Ahora, la superviviente ha visto cumplido su gran deseo y durante la noche de 'Conexión Honduras' ha tenido la oportunidad de saber de su familia. Tras ser engañada por el programa, Ana Luque ha tenido la oportunidad de leer una carta de sus hijas donde le decían lo orgullosas que estaban de la madre que tienen, y es que piensan que está haciendo un concurso muy especial.

Telecinco

Tras leer estas bonitas palabras, Ana Luque ha terminado derrumbándose completamente reconociendo que les echa mucho de menos y agradeciendo esta gran sorpresa. Sin embargo, lo que ella no sabía es que esta no sería la única que recibiría, y es que tras esto ha podido escuchar cómo su marido le dedicaba unas bonitas palabras. "Lo estás haciendo muy bien y queremos verte en la final. Estamos orgullosos de ti. Te quiero mi vida", le ha indicado.

Unas palabras que más tarde ha podido decirle en persona, y es que gracias al apoyo de sus compañeros durante una prueba ha tenido la oportunidad de reencontrarse con él. "Habéis visto qué bueno está", ha indicado la concursante visiblemente emocionada y provocando las risas de sus compañeros que no han podido evitar emocionarse con ella al ver lo feliz que estaba por poder ver por fin a su pareja.

Telecinco

Tras esto, ambos han podido disfrutar de un tiempo a solas donde él le ha mostrado todo su apoyo e incluso le ha dejado la camisa blanca que llevaba puesta para que la tuvies en 'Supervivientes' y así se acordase de él.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io