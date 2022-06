Tras la expulsión de Yannick, ya solo quedan ocho concursantes en la lucha para conseguir alzarse con el trofeo de ‘MasterChef 10’. Esta semana tendrán que enfrentarse a una Caja Misteriosa con algunos de los alimentos que peor huelen del mundo. Además, viajarán a Ciudad Rodrigo (Salamanca), para elaborar un menú de vanguardia con alimentos de Castilla y León, y tendrán que reproducir platos de chefs reconocidos con soles Repsol para librarse de la eliminación.

Caja misteriosa, productos Tierra de Sabor y platos con soles Repsol

Bajo una Caja Misteriosa, los aspirantes de ‘MasterChef’ encontrarán algunos de los alimentos que peor huelen del mundo y en sus países de origen están considerados verdaderas delicatessen, como el durián, la pasta de arenque, el queso de cabrales o la asafétida. El primer reto de la noche consiste en elaborar un delicioso y aromático plato de vanguardia con uno de estos ingredientes malolientes y Boris Izaguirre, finalista de la cuarta edición de ‘MasterChef Celebrity’, será el encargado de repartir los productos entre los aspirantes.

Las murallas de Ciudad Rodrigo (Salamanca) esconden uno de los patrimonios arquitectónicos más valiosos de nuestro país. Con una ubicación privilegiada y estratégica, esta ciudad ha librado batallas históricas y sus tierras se han convertido en una valiosísima despensa gastronómica. 60 vecinos de la zona saborearán un menú de vanguardia con la mejor representación de Castilla y León, como el jamón de Guijuelo, la papada ibérica y las judías de El Barco, productos avalados por el sello de calidad Tierra de Sabor.

De regreso a las cocinas de ‘MasterChef’, los delantales negros recibirán un mensaje muy especial de cuatro reputados chefs. Para librarse de la expulsión, deberán reproducir uno de los platos firmados por Martín Berasategui (12 soles Repsol), Dani García (4 soles Repsol), Iván Cerdeño (3 soles Repsol) y Rafa Zafra (5 soles Repsol). ¿Serán capaces de bordar la receta y salvarse de la eliminación?

