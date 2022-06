Sonsoles Ónega no ha podido empezar el programa de 'Ya son las ocho' de mejor forma. La presentadora se ha llevado una gran noticia en directo nada más comenzar, y es que la fundación Alares ha querido otorgarle muy especial que ha hecho que viva un programa único. En concreto, han querido otorgarle un galardón por ser una "firme defensora de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal".

Debido al trabajo, la presentadora no ha podido estar presente en la entrega de premios. Sin embargo, no ha dudado en conectar con la gala para mostrar lo feliz que se siente tras haber recibido este importante reconocimiento. "Estoy muy feliz por premiar una causa justa, la conciliación es poder estar haciendo esto, estamos haciendo un programa y a la vez recogiendo un premio", ha indicado.

Telecinco

La periodista ha confesado que ella siempre defenderá este tipo de causas, y es que le parecen muy importantes. "Las causas por la conciliación de mayores dependientes y personas con discapacidad contarán conmigo. Gracias de corazón a la Fundación Alares", ha confesado visiblemente emocionada al ver el gran reconocimiento que ha recibido por defender este tipo de causas.

Por su parte, su compañero Carlos García, que ha sido el encargado de recoger este premio, ha querido destacar que Sonsoles Ónega es "una trabajadora incansable" y no ha dudado en bromear con ella asegurando que "tendrá que hacer bíceps porque el premio pesa mucho". Un consejo que ella no necesita, y es que ya dejó claro en plató cuál era su truco para conseguir tener unos brazos firmes. Sin duda, una bonita forma de comenzar el programa que ha hecho que la periodista tenga una gran sonrisa durante todo el día.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io