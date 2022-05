Sonsoles Ónega ha demostrado en 'Ya es mediodía' que está en plena forma y todo 'por culpa' de la reina Letizia. El programa emitió un reportaje analizando look que llevó la mujer de Felipe VI durante el acto del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, donde la Reina llevaba un vestido rosa de corte 'cut-out' con el que la presumió de abdominales. No es la primera vez que Letizia presume de cuerpo estilizado, cuando lleva un vestido sin mangas, sus brazos tonificados también son protagonistas de muchos debates. Y de esa parte del cuerpo hablaban cuando Rosa Benito afirmó que le encantaría "tener esos bracitos".

"Lo de los brazos es una cosa que hay que trabajar todos los días de nuestra vida", explicaba Sonsoles, mientras se levantaba de su asiento para explicarle a la colaboradora qué ejercicio hacía ella. "Te pones así mucho rato y tienes que comer bien", le decía.

La presentadora acaba de superar el Covid y ha comentado que durante el tiempo que ha estado aislada ha aprovechado para "desintoxicarse de cosas que tomaba por la tarde", evitando tomar cosas con azúcar. "El cuerpo necesita azúcar", le decía Rosa Benito. A lo que Sonsoles le contestaba con un sonoro "no, no, no. Ya hablaremos de eso. Eso es una gran mentira. El cuerpo necesita carbohidratos de absorción lenta y otros alimentos saludables". Esta afirmación la hacía sabiendo lo que decía: "Yo he aprendido de esto con los años y a golpe de enfermedades. Me he desintoxicado y espero que me dure".

