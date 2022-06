Los concursantes de 'Supervivientes' han tenido que enfrentarse a un duro reto, y es que el programa ha hecho que se enfrenten a una dura prueba donde tenían que elegir entre caer en la tentación y cumplir una penitencia o resistirse. En pasadas ediciones concursantes como Ana María Aldón no dudaron en raparse para conseguir el plato de comida que les ofrecían. Ahora, han sido Anabel Pantoja y Alejandro Nieto los que han tenido que someterse a esta tesitura.

La colaboradora de 'Sálvame' ha alucinado al ver la gran hamburguesa que tenía delante. Sin embargo, para conseguirla tendría que raparse el pelo, algo que no estaba dispuesta a hacer. "No es justo, no puedo raparme", ha asegurado entre lágrimas desvelando que eso era algo que no podía permitirse e intentando negociar para cortarse el pelo, ofreciéndose incluso a renunciar a media hamburguesa.

Telecinco

Tras ver cómo algunos de sus compañeros como Kiko Matamoros aceptaban ser el único encargado de la pesca a cambio de un plato de comida o Ana Luque decidía que a partir de ahora se comunicará con escribiendo con una pizarra y con los pies atados por tal de comerse un cuenco gigante de chuches, el ánimo de Anabel Pantoja consiguió a decaer. Durante el programa no ha dudado en insistir una y otra vez por conseguir una negociación, algo que ha terminado logrando.

Telecinco

Lara Álvarez le ha ofrecido la posibilidad de cortarse 30 centímetros de su larga melena para conseguir la hamburguesa, algo que ha terminado aceptando, aunque sin poder evitar derramar alguna que otra lágrima al pensar que tenía que despedirse de su largo pelo.

Alejandro Nieto acepta raparse la cabeza

Por su parte, el novio de Tania Medina también ha tenido que decir si era capaz de raparse la cabeza al uno por tal de conseguir dos calzone grandes. Tras mucho pensárselo y después de que Anabel Pantoja le animase a hacerlo, Alejandro Nieto ha aceptado el reto, aunque pidiendo algún que otro favor como que le hiciesen un pequeño degradado.



De esta forma, los concursantes han aceptado someterse a un gran cambio de 'look' por tal de conseguir dichos alimentos, una nueva imagen que no podremos ver hasta la próxima gala del jueves.

