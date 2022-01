Anabel Pantoja, así es su nidito de amor con Omar Sánchez.

Anabel Pantoja y Omar comparten su primera foto juntos.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez parecen haber puesto punto y final a su historia de amor. Pero antes de esta ruptura, la pareja ha vivido una una romántica historia de amor que, en esta ocasión parece no haber acabado con un final feliz. La colaboradora de 'Sálvame' y su chico, que comparten nidito de amor en Gran Canaria, comenzaron a salir el 14 de febrero de 2018 .

Desde aquel 14 de febrero de 2018, la pareja ha vivido una auténtica historia de amor que parece haber finalizado de la peor de las maneras: con Anabel pidiéndole un tiempo por el desgasta en su relación, pero según Kiko Matamoros la verdadera razón de su separación es una tercera persona. El colaboradora ha dado algunas pistas del hombre que podría ocupar desde hace meses el corazón de Anabel, es un conocido entrenador personal y la sobrina de Isabel Pantoja se quedó prendada de él antes, incluso, de su boda.

El flechazo de Anabel y Omar



Todo comenzó cuando ambos coincidieron por casualidad en Canarias. La colaboradora había acudido allí junto a su tía, Isabel Pantoja, que daba un concierto. En ese momento, su chico le vio y decidió mandarle un mensaje por redes sociales. Desde entonces, no dejaron de hablar en ningún momento y fueron afianzando su relación poco a poco hasta que decidieron tener su primera cita.

Según confesó Anabel Pantoja, su primer encuentro con Omar fue de lo más romántico. La prima de Kiko Rivera volvía de un viaje que había hecho a Roma, y para su sorpresa descubrió que allí le estaba esperando su actual pareja.

Fue tal el flechazo que sintieron el uno por el otro que Anabel Pantoja decidió mudarse con él a Canarias y compaginar su trabajo con su vida allí. Poco a poco se han terminado convirtiendo en una pareja muy estable y llena de amor. De hecho, tanto es así que Omar Sánchez decidió aprovechar una producción de fotos que estaba organizando Anabel para pedirle matrimonio. Una proposición a la que, por supuesto, ella respondió con un rotundo ¡sí, quiero! Y unos cuantos meses después celebraron su boda en las Islas Canarias dos días después de la muerte de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja y la abuela de Anabel. Estuvo cargada de ausencias y supuso una gran crisis entre la joven y su primo, Kiko Rivera que aún no han logrado superar.

Omar ha estado siempre apoyándola en cada decisión que ha tomado y en cada bache que ha tenido que sortear, desde su participación en 'GH VIP' hasta sus polémicos vídeos en redes sociales. De hecho, en uno de ellos Anabel aparecía muy afectada y hablando muy mal de su chico, algo que seguro que no le sentó nada bien. La colaboradora no tardó en borrarlo y reconocer que se sentía muy avergonzada y arrepentida por lo que había hecho.

Lo cierto es que Anabel no lo tiene nada fácil, y es que al conflicto que existe entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, la colaboradora ha tenido que hacer frente a las críticas de sus compañeros y a una lesión en la pierna que le mantuvo alejada del plató. Unos problemas que le han afectado mucho y que ha conseguido sobrellevar gracias al amor de su chico.

