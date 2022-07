Ignacio de Borbón sorprendía con su participación en 'Supervivientes', sobre todo por el vínculo que le une con la Casa Real española, y es que el concursante es primo lejano del rey Felipe VI. Aunque él ha querido mostrarse muy discreto sobre esta parte de su vida, Anabel Pantoja no ha dudado en hablar con él sobre este hecho desvelándole cuál es su teoría sobre la Familia Real española, y es que está convencida de que gran parte de ellos le están apoyando para que gane el concurso.

Todo ha comenzado después de que la colaboradora confesase que Ignacio de Borbón le estaba recordando mucho a Juan Carlos I. "Le falta la gorra", ha reconocido. Tras esto, ha asegurado que siente que él esta siendo uno de sus mayores defensores. "Yo estoy segura de que le habrán llegado los rumores a este hombre y estará viéndote y te estará apoyando. La legión que salva al niño todos los jueves... el Juan Carlos", ha indicado provocando la risa de su compañero.

Telecinco

La sobrina de Isabel Pantoja ha ido más allá, dejando claro que está convencida de que el rey emérito tiene 'Mitele Plus' para verle. "Juan Carlos tiene mucho apoyo en los Emiratos Árabes, seguro que están todos allí votando. Tendrá una camiseta para dormir que ponga Ignacio, Ignacio ganador. Le habrá dicho a los españoles: votad a Ignacio".

Un apoyo que cree que también le está dando Victoria Federica. "Dirá 'este es mi primo, mi primo superviviente'". Sin embargo, cree que también hay una parte de ellos que no lo están haciendo. "Felipe no, él tira más para la familia de la mujer, pero Juan Carlos estará viéndote y Sofía también, ha escondidas porque no le dejan ver Telecinco", ha reconocido dejando a su compañero sin palabras. Un apoyo que cree que tampoco le está dando la infanta Cristina. "Ella es más independiente".

Telecinco

Tras esto, al ver cómo Ignacio de Borbón conseguía pescar siete grandes peces, Anabel Pantoja le ha animado a hacer una llamada al padre del rey Felipe VI para mandarle un mensaje. "Hola majestad, sí aquí desde Cayos Cochinos. Tú no sufras, ya te invitaré a una cervecita en Triana. Dale al botón de videollamada que queremos enseñarte lo que ha pescado tu pariente", ha comenzado diciendo simulando que hablaba con Juan Carlos I.

Un divertido momento al que se ha unido Ignacio de Borbón para hacer una dedicación especial. "Te dedico este pescado y Anabel, mi secretaria, te dedica el depredador", ha indicado. Una conversación que ella ha zanjado mandándole un mensaje tranquilizador. "Tu pariente está dándolo todo y va a llegar muy lejos, te llevamos los peces a los Emiratos Árabes". Sin duda, un cómico momento que les ha servido para relajarse, ¿tendrá razón Anabel y estará Juan Carlos I apoyando a Ignacio?



Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io