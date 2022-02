Más delgado, con Carlos Herrera en Abu Dabi View this post on Instagram A post shared by C. Herrera Placeres De España (@carlosherrera2017) El periodista, buena amigo de don Juan Carlos, aprovechó su visita a Emiratos Árabes para ver al Emérito."¿Cómo me encontré al Rey Juan Carlos? Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Se mantiene en forma. Hace todos los días ejercicio con ayuda de un fisio. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo" fueron sus palabras sobre su salud. También confirmó su deseo de volver a España y mostró su preocupación por la reciente separación de su hija, la infanta Cristina, a la que estaba deseando ver y abrazar.



La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin Gtres El 24 de enero de 2022, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin emitieron un comunicado para anunciar su separación tras más de 24 años de matrimonio y cuatro hijos en común. El escrito se hizo público cinco días después de la aparición de las imágenes del paseo, de la mano, de Iñaki y Ainhoa Armentia. El rey Juan Carlos expresó su preocupación por su hija.

Corinna, su 'amiga entrañable' Agencias Don Juan Carlos y la empresaria alemana Corinna Larsen fueron pareja desde 2004. Su nombre salió a la luz cuando él se cayó cazando elefantes con ella en Botsuana, en 2012. Ella asegura que el emérito le dio 65 millones de euros 'por amor'. Corinna habla del Rey y su dinero en conversaciones grabadas con el ex comisario Villarejo.

Amistades y supuestas comisiones árabes Agencias Don Juan Carlos ha mantenido excelentes relaciones con las monarquías árabes (en la foto, con el príncipe Salmán, izda., de Arabia Saudí) pero el escándalo llegó con las supuestas comisiones del AVE a La Meca, que se tradujeron en 65 millones de euros. Felipe VI se desvinculó de los negocios de su padre con un comunicado oficial, el 15 de marzo de 2020, en el que anunciaba que le dejaba sin sueldo y renunciaba a su herencia. Intentaba proteger así a la princesa Leonor y a la Monarquía.

Botsuana y la disculpa real Agencias El golpe de gracia al Jefe del Estado se lo atestó él mismo. En abril de 2012, con el país en plena crisis económica, se cayó durante una polémica cacería de elefantes en Botsuana; le acompañaba su “amiga entrañable” Corinna Larsen. Pidió perdón desde el hospital madrileño donde le operaron de la cadera derecha. “Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”, fue su mítico discurso.

Su campechano "¿Por qué no te callas?" Agencias El 10 de noviembre de 2007, ante las descalificaciones del presidente Hugo Chávez al ex presidente español José María Aznar, el Monarca explotó y soltó su archiconocida frase “¿Por qué no te callas?”. Fue en el marco de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Santiago de Chile. Un gesto “campechano”, como se le suele definir a él, que dio para chistes y hasta sirvió de título a programas de televisión.

Abdicación de Juan Carlos I y proclamación de Felipe VI Agencias El 18 de junio de 2014, tras 39 años de reinado, el rey Juan Carlos dejó de serlo en un emotivo acto celebrado en el Palacio Real. La firma de su renuncia supuso ceder su silla a su hijo. Un día después, éste fue proclamado Rey con el nombre de Felipe VI. Lo festejó en el balcón central del Palacio Real junto al emérito, doña Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y la infanta Sofía. Prometió ser transparente, honesto e íntegro, cercano a los que menos tienen…

El escándalo de Cristina e Iñaki Agencias En 2011, el 'Caso Nóos', una serie de delitos de malversación, fraude, falsedad y blanqueo de capitales… acabó con la infanta Cristina en el banquillo, y su esposo, Iñaki Urdangarin, en prisión. Fue la primera grieta en el reinado de Juan Carlos I. Su hija menor fue absuelta, pero apartada de la actividad institucional; en 2015 le fue revocado el título de duquesa de Palma.

Su heredero se casa con la plebeya Letizia Agencias Casar al Heredero fue una tarea menos fácil de lo esperado por el hecho de que sus novias siempre fueron plebeyas, como la que finalmente sería su esposa, la periodista Letizia Ortiz. Después de un supuesto ultimatum de Felipe a su padre, el 22 de mayo de 2004 se celebró la boda de Estado, en la catedral de la Almudena de Madrid. Todo un acontecimiento nacional e internacional presidido por los entonces Reyes, Don Juan Carlos y Doña Sofía.

Muere su padre, don Juan de Borbón Agencias “Majestad. Por España, todo por España”. Con esa frase, Don Juan renunció a sus derechos sobre la Corona a favor de su hijo, en 1977. Falleció el 1 de abril de 1993, a los 79 años, y pese a no haber sido rey efectivo, fue enterrado en la cripta real del Monasterio de El Escorial, en Madrid. Don Juan Carlos tuvo muchos roces con él, pero lloró amargamente su muerte.

23-F y la Transición Agencias Ha sido una figura clave de la Transición, mediando entre todas las fuerzas democráticas, como demuestra esta foto de la mañana del 25 de febrero de 1981, cuando recibió a los principales dirigentes políticos en su despacho de Zarzuela para tratar sobre el fallido golpe de Estado de Tejero, el 23-F. Ese día se ganó la Corona y el respeto de los “juancarlistas” y su liderazgo subió por defender la joven democracia española.

Proclamado rey en 1975 Agencias El 22 de noviembre de 1975 fue proclamado Rey (en la foto leyendo su primer discurso en las Cortes), recién fallecido y enterrado Francisco Franco. El dictador “tuteló” a “Juanito” desde que llegó a España en 1948 (nació en Roma en 1938, en el exilio, y pasó unos años en Estoril). Es más, en 1969 fue designado sucesor por las cortes franquistas. A partir de entonces llegaron las primeras elecciones (1977), una nueva Constitución (1978)…

Idílica familia real Agencias El emérito y doña Sofía han tenido tres hijos. Su primogénita es la infanta Elena (1963); luego llegaría la infanta Cristina (1965) y Felipe VI (1968). Tienen ocho nietos: Felipe Juan Froilán (1998) y Victoria Federica (2000), fruto de los entonces duques de Lugo, Elena y Jaime de Marichalar, ahora divorciados; Juan (1999), Pablo (2000), Miguel (2002) e Irene (2005), de los duques de Palma, título revocado a su hermana Cristina por el actual Monarca; la princesa Leonor (2005), y la infanta Sofía (2007), hijas de Felipe y Letizia.

Boda con Sofía de Grecia Agencias El 14 de mayo de 1962 los príncipes Juan Carlos y Sofía, la primogénita de los reyes de Grecia, nacida el 2 de noviembre de 1928, se convertían en marido y mujer. En una doble ceremonia, católica y ortodoxa, la pareja se daba el “sí, quiero” en Atenas ante 143 miembros de la realeza (en la foto, rodeados de sus respectivos padres, hermanos…). Se conocieron en el verano de 1954, a bordo del yate “Agamenón”, en uno de los cruceros organizados por las familias reales para sus hijos casaderos. Su “historia de amor” se fue fraguando poco a poco y la petición de mano se celebró el 12 de septiembre de 1961 en la residencia suiza de la reina Victoria Eugenia, abuela paterna de Don Juan Carlos.

