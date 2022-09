Sonsoles Ónega sigue dando pasos en su particular desembarco en Antena 3. Después del anuncio de su fichaje en julio y de su primera entrevista como invitada de El Hormiguero, ahora llega el turno de Pasapalabra, donde estos días está grabando su participación.

El fichaje de Sonsoles Ónega por Antena 3 se ha convertido en uno de los grandes movimientos televisivos desde su anuncio. Si recordamos, la presentadora abandonó su anterior cadena, Telecinco, en la que llegó a conducir dos espacios diarios entre semana, Ya es mediodía y Ya son las ocho, aunque este último no logró los objetivos esperados al tener enfrente a un fuerte contrincante contra Pasapalabra.

Pues bien, ahora Sonsoles Ónega está participando en el programa que ha sido su rival en Telecinco. Aunque lo intentó durante un tiempo, no fue posible y Telecinco terminó retirando el magacín de tarde, tal y como ha ocurrido con otros productos que este canal ha lanzado a esa misma hora.

Ónega ya ha grabado su participación en Pasapalabra, como uno de los rostros populares que habitualmente ayudan a los concursantes de este formato. La periodista formará parte del equipo naranja con Miguel Lago. "Ratitos buenos y momentos musicales de alto copete", ha escrito la comunicadora en su cuenta de Instagram.

'Y ahora... Sonsoles', muy pronto en Antena 3

Poco a poco se van desvelando detalles. Algunos se los contó a Pablo Motos durante su reciente visita a 'El Hormiguero 3.0'. "Será un programa de actualidad", dedujo el presentador, lo que confirmó la invitada. "Es que no sé hacer un huevo, no puedo competir con Arguiñano", ironizó. También con humor, descartó "un programa de fitness": "Aunque con la faja doy el pego".

"Donde me encuentro cómoda es contando la vida y es lo que vamos a hacer", aseguró.