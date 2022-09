Si hay algo de lo que se ha hablado este verano igual, o más, que de la escacez de hielo, ha sido del fichaje de Sonsoles Ónega por Atresmedia. La periodista ha hecho su primera aparición en Antena 3 y el programa elegido ha sido 'El Hormiguero', donde ha contado cómo se gestó su fichaje. Sonsoles asegura que pasó "las 48 horas más angustiosas" de su vida hasta tomar una decisión y jamás pensó el revuelo que se iba a formar. "No pensé en ningun momento que se iba a liar tan gorda; infravaloré, no calibré la magnitud de la decisión. Pasé casi una semana en estado de shock", cuenta. La periodista también ha mostrado su lado más supersticioso.

Una vez tomada la decisión, Sonsoles decide no demorarlo más y "con mucho dolor de corazón" se lo comunica a sus jefes. "Estábamos preparando la nueva temporada, la que acaba de empezar, y no quería estar en una mesa impostando un silencio o una mirada. Sabiendo que había tomado una decisión. Así que ese era el mejor momento. Fue la despedida más larga. Paolo Vasile me dio una oportunidad importantísima porque hoy me ha permitido estar aquí", desvelaba la periodista.

Carlos López Álvarez

Sonsoles se ha sincerado y afirma que no sintió que, con su marcha, hubiese traicionado a nadie. "No estaba traicionando ningún proyecto nuevo para mí, nada más que seguir en marcha con 'Ya es mediodía'. Y ha sido entonces cuando ha dedicado unas palabras a Joaquín Prat. "Le deseo larga vida al programa con Joaqún Prat y con el maravilloso equipo que hay detrás".

Pablo Motos le ha preguntado a Sonsoles si sabía si su foto seguía colgada en los pasillos de Mediaset, donde la cadena suele poner los retratos de sus fichajes. Una pregunta que Sonsoles ha resuelto con nota: "Es que están pintando... enotnces por eso".