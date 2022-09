Una estrella del mismísimo Hollywood visitaba con mucha ilusión este martes 27 de septiembre 'El Hormiguero'. Jamie Lee Curtis acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nueva película llamada 'Halloween. El final', que llega a los cines el próximo 14 de octubre y en donde vuelve a dar vida al personaje de Laurie Stroder.

La buena sintonía con el presentador se hacía más que notar, y es que no era la primera vez que se veían. Nada más empezar la entrevista, la actriz no ha dudado en piropear al presentador dejándole casi sin palabras: "Siempre he dicho que los hombres solo necesitan una camisa blanca para parecerme muy atractivos".

Gtres

Pablo Motos se ruborizaba al escuchar las palabras de la invitada pero lo que no sabía es que no iba a quedar todo ahí. "Me caes muy bien, pero no me atraes sexualmente. Sobre todo te lo digo por si me demandas", decía la actriz desatando las risas en el plató. El de Requena no se quedaba conforme con las palabras de Jamie Lee Curtis, por lo que decidía "enamorarla" con un tema de guitarra. Concretamente con la canción 'Clavelitos'.

Parece que la opinión no le cambiaba a la intérprete, por lo que quedaba en solo una bonita y simple amistad. A parte de este intento de conquista, la entrevista de Jamie Lee Curtis estaba llena de momentazos. La intérprete confesaba en 'El Hormiguero' que, pese a que hace películas del género, no le gustan nada las películas de miedo: "Se me nota que me dan mucho miedo y por eso lo hago tan bien".