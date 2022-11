Este miércoles era Alaska la invitada estrella de 'El Hormiguero' y no se lo ha podido pasar mejor. La artista acudía al programa de Pablo Motos para presentar 'Ex Profeso', el nuevo álbum de Fangoria que se publicará este viernes 18 de noviembre. Este sería el tercer disco de la trilogía de Fangoria que arrancó con 'Existencialismo Pop' y continuó con 'Edificaciones paganas'. Este tercer 'EP' de la serie se anuncia como el más ecléctico de los tres, con sonidos que van desde el house, al glam, el pop, el rock o el tecno, y es que Alaska siempre intenta adaptarse a los nuevos tiempos y eso le hace única.

Hemos podido conocer mucho de la intimidad de la mexicana, entre algunas anécdotas Alaska ha confesado que es la que se encarga de la Navidad en su casa. "Si se pone árbol, lo pongo yo; si se pone Belén, lo pongo yo. Me encanta poner el Belén, pero este año no tengo ganas. Tenemos el lanzamiento de 'Ex Profeso', tenemos un concierto el 5 de diciembre, que terminamos la gira en el WiZink Center de Madrid, y creo que no voy a tener ganas este año", contaba. Su marido Mario Vaquerizo, sin embargo, le gustan mucho estas fiestas pero el tema de la organización se lo deja a la cantante. "Si no lo pongo yo, no lo pone nadie. Esto es así".

Antena 3

María Olvido Gara Jova, que es como se llama Alaska, también ha confesado que su pelo no es real. En las fotos del nuevo disco, Alaska sale con su pelo natural y aunque a ella no le gusta, la temática lo pedía. Estamos acostumbrados a ver Alaska con un pelo lacio y negro, pero ella lo tiene totalmente diferente. "Realmente tengo el pelo rubio y rizado, pero es que no me gusta nada, por eso me lo tiño. Es que es rubio ceniza y con eso no voy a ningún lado", confesaba la estrella.