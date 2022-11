Pablo Motos ha querido callar bocas y aprovechaba su espacio de tertulia con los colaboradores Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo, para dejar claro un asunto. En concreto, el presentador se ha querido desahogar con su audiencia sobre un acontecimiento que ha pasado estas semanas. El Ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero, elaboraban un anuncio para denunciar la violencia machista en nuestro país. "Hoy vamos a empezar la tertulia de una manera distinta. Nunca uso el micrófono para una cosa personal. El Ministerio de Igualdad se ha gastado más un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista… Me han hecho un anuncio en la tele", comenzaba explicando Motos.

El polémico anuncio "señala" a algunas personas que podrían haber dicho algún comentario fuera de lugar en algún momento de sus vidas, y una de las escena recrea como un presentador le hace una pregunta incómoda a la entrevistada."¿Tú, cuando duermes, la ropa interior es sexy o cómoda?", era la pregunta en cuestión. Esta escena está sacada de una entrevista en 'El Hormiguero' a Elsa Pataky. Fue en noviembre de 2016 cuando Pablo Motos entrevistó a la actriz, donde Elsa Pataky fue a promocionar la línea de lencería de Women Secret. La pregunta fue esa, pero el presentador ha querido dejar claro que no fue hecha con "intención babosa" como la del anuncio. "Se la hice en el año 2016 a Elsa Patay, pero es que Elsa Pataky venía a presentar una campaña de ropa interior y de pijamas sexy".

Además, Pablo Motos ha querido dejar claro que, a parte de hacer ese tipo de pregunta porque la entrevistada iba a promocionar ropa sexy, no hizo la pregunta porque se trataba de una mujer. El presentador daba paso a un vídeo en donde se ve con varios invitados varones hablando de los mismos temas.