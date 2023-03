Comienzan las primeras pruebas de Supervivientes y, con ellas, los primeros roces y decepciones de los concursantes. Este martes, los concursantes se han batido en una prueba de recompensa para obtener poder comer un gran plato de spaghetti con salsa de tomates y albóndigas. Una recompensa que podían degustar los integrantes de Tierra de Nadie y Playa Royal, dejando a un lado Playa Fatal por haber tardado más que sus compañeros en hacer la prueba.

Así, Asraf evitaba escuchar y ver cómo sus compañeros comían la recompensa a su lado, mientras que Alma se sentaba en el suelo llorando por no haber conseguido probar los spaghetti después de haberlo dado todo en la prueba. Unas lágrimas que se mantenían minutos después cuando se sentaban en su segundo juego de recompensas de la noche.

Telecinco

La sensación aumentaba después del juego de recompensas del amigo invisible en el que cada uno, sin que lo viera el resto, elegía qué recompensa (entre malas, buenas y regulares) daba al compañero que le tocaba. Y es que, mientras que Asraf le otorgaba unos huevos rotos con patatas, Jonan decidía cambiarlo por cocinar y repartir ya que "ayer comimos tarta y quiero ser justo".

Channel 5

Un cambio que no gustaba nada a Alma: "¿es que todo me pasa a mi?", se preguntaba mientras Laura Madrueño le comentaba la jugada. Decepcionada, la andaluza se resignaba con lo que le había tocado. Además, minutos después la joven descubría en la prueba de salvación que seguía nominada. "Hoy está visto que no es su noche", opinaba Carlos Sobera desde Madrid.