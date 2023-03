Katerina no ha empezado con bien pie su aventura en Supervivientes. La modelo forjaba en la preconvivencia una fuerte amistad con Manu y Alma, los hermanos de la edición, que se estrechaba además con un tonteo con el andaluz. Sin embargo, nada más pisar Honduras y coger el mando de lideresa, Katerina 'traicionaba' a los hermanos al nominar directamente a Alma. Así, la andaluza seguía reticente a la rusa sin cantarle siquiera el cumpleaños feliz junto a sus compañeros de grupo, mientras que sus vecinos, los de Tierra de Nadie, le habían cantado hasta en cinco ocasiones el cumpleaños feliz a Kat. "Ni siquiera me has felicitado, Alma", le decía la rusa, algo que su compañera rectificaba en ese momento sin apenas mirarle a la cara. "No estoy apartada pero sí que a veces me siento sola", explicaba Kat a Asraf minutos después.

Una situación que quiso revertir invitando a los hermanos a su cumpleaños y es que la organización, con motivo de este día tan especial, le ha regalado una tarta que tenía la opción de compartir con 3 de sus compañeros, fueran del equipo que fueran, así ha elegido a Jonan, Alma y Manu. "Manu, te invito a mi cumpleaños", gritaba de una playa a otra, algo que Manu aceptaba pasando a la playa de los Royales. Así ha dejado de lado también a Artúr.

Parece que el dulce relajaba la tensión entre Katerina y los hermanos, haciendo que Alma bajara la guardia y agradeciera de corazón el gesto que había tenido su compañera con ella: "Gracias de verdad por haberlo compartido conmigo. Si quiero creer que la Kat que conocí en Madrid era la verdad", confesaba Alma mientras volvía a divertirse con su compañera en el mar.

