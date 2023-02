A pesar que no suelen ser 'pegajosos' en sus redes sociales y no publican mucho contenido juntos, lo cierto es que los Cortés-Bollo tienen una gran relación y se adoran. Es muy probable que Raquel haga uso de sus armas como colaboradora en platós para defender a sus hijos contra viento y marea en el reality. Además, para ella Honduras no tiene ningún secreto: participó en 2007 en el programa.