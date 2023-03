Ana Luque promete dar tanto juego como colaboradora de 'Supervivientes' como dio durante su participación en la pasada edición del reality. En su estreno en 'Tierra de Nadie', la ex amiga de Olga Moreno, mostró la naturalidad que le acompañó durante su estancia en Honduras por dar su opinión sobre los concursantes -ya sabemos que Arelys es la que menos le gusta y Sergio está entre sus favoritos- pero también por el baile, tipo danza del vientre, que se marcó delante de Carlos Sobera y que dejó descolocado al presentador.

"Por cierto, ¿estás muy guapa esta noche, no?", le dijo Carlos a Ana para presentar a la colaboradora. Ella, encantada con el piropo y deseando enseñar su modelito, se levantó de su sitio y contestó: "Te lo tengo que enseñar porque se me están cayendo las cadenas. Me voy a quedar en pelotillas". Y es que la malagueña se decantó por un llamativo look: un vestido transparente con cadenas doradas que cubrían algunas zonas. "Pues si se te caen vamos a tenr un problema", añadió el presentador.

Ana combinó su vestido con una blazer blanca que cubría otras partes de su cuerpo, pero Alexia le animó a quitársela y la colaboradora no lo dudó. Dicho y hecho, Ana se quitó la chaqueta y bailó delante de Sobera, moviendo sus cadenas pero también mostrando su ropa interior nude, dando la sensación de falso desnudo. El presentador, sin dejar de mirarla, y ante el momento 'tierra trágame' que estaba viviendo, solo fue capaz de decir: "Estás impresionante. ¿Qué estás haciendo? ¿la danza del vientre?".

Ana Luque fue una de las concursantes más queridas de 'Supervientes 2022'. Estuvo 82 días en el concurso y valoró su paso por el reality así: "He sido muy feliz aquí. He pasado penurias como para morirme, pero he sido muy feliz. Me he superado como persona". Además mostró su apoyo a Alejandro Nieto: "Quiero decirle a mi salvaje, que va a ser el ganador de esta edición, que eres una put* máquina". Y no se equivocó porque el gaditano se alzó con el cheque de los 200.000 €.