Hace exactamente nueve años, el 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció de los radares sobre el mar de China Meridional. La desaparición, así como la inconexa búsqueda por parte de los equipos de búsqueda y rescate malasios, dominaron los titulares durante meses. La mayor parte del mundo ha pasado página, pero no es que haya habido pruebas más concretas de lo que ocurrió realmente ni de dónde fueron a parar las víctimas de aquel vuelo. Una nueva docuserie de Netflix plantea algunas teorías, pero ¿ofrece algo parecido a respuestas?

MH370: el avión que desapareció, dirigida por Louise Malkinson y producida por Harry Hewland, se sumerge en las diversas teorías que han rodeado la desaparición del 777, que realizaba un vuelo rutinario de Kuala Lumpur a Pekín.

'MH370: el avión que desapareció': la historia real

Gran parte del primer episodio de la serie de tres partes sigue el vuelo y la respuesta del gobierno malasio. Justo después de ser entregado por el control aéreo de Malasia al centro de control de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh, el MH370 desapareció por completo de todos los radares. Mientras los familiares de los pasajeros y la tripulación se reunían en Kuala Lumpur y Pekín para conocer cualquier novedad, se filtró la noticia de que el avión podría haber girado bruscamente a la izquierda y cruzado de nuevo la península malaya para dirigirse hacia el norte de Asia o hacia el sur, al remoto océano Índico.

Se entrevista a los familiares de los pasajeros y la tripulación, así como a los investigadores de la aviación malaya y al reportero de investigación Jeff Wise, que analizó las distintas teorías sobre lo que podría haber ocurrido, ayudado por un grupo de investigadores civiles.

'MH370: el avión que desapareció': las teorías

La primera teoría se centraba en el piloto, el capitán Zaharie Ahmad Shah. La idea es que dejó fuera de la cabina a su copiloto, despresurizó la cabina, esperó a que se agotaran las máscaras de oxígeno de los pasajeros y luego, básicamente, pilotó el avión hacia el sur sobre el océano Índico hasta que el avión se quedó sin combustible.

Independientemente de la teoría, el gobierno malasio decidió que, debido a algunos cálculos de expertos, el avión efectivamente cayó en el sur del océano Índico. No había restos ni pruebas físicas, sólo cálculos, lo que enfureció a las familias de las personas que iban a bordo.

Si buscas respuestas durante los tres episodios de MH370: El avión que desapareció, no las va a encontrar. Tras el relato inicial de la desaparición del vuelo y la respuesta (o falta de respuesta, según a quién se pregunte) del gobierno malasio, el resto de la serie se dedica a las teorías que se plantearon, luego desmentidas, y a otras teorías que aún pueden estar en duda.

Dicho esto, las teorías están bien presentadas, siendo Wise el "experto" que ancla todas esas teorías en algún aspecto de la realidad. La ira y la frustración de las familias de los pasajeros y la tripulación, que han esperado nueve años para que se cerrara el caso y no lo han conseguido. Se nota en sus voces que la falta de respuestas les ha desgastado, y hay una esperanza persistente de que algún día lo consigan, aunque sepan que en realidad es probable que nunca llegue.

Así que el disfrute de esta docuserie va a depender de si te crees o no las teorías planteadas por Wise, sus compañeros periodistas y los expertos en aviación. Es la única manera de que la experiencia no se convierta en una frustrante madriguera de teorías conspirativas.