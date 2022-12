'The Division'

Con el reciente estreno de las películas de Sonic the Hedgehog, el público es más optimista respecto a la adaptación de videojuegos. The Division, basada en el juego homónimo de Tom Clancy publicado por Ubisoft, se está preparando desde hace tiempo. Jake Gyllenhall no sólo está confirmado como protagonista junto a Jessica Chastain, sino que también es productor del proyecto.

La película de acción militar está siendo dirigida por Rawson Marshall Thurber, cuyo trabajo abarca desde comedias como We're the Millers y Easy A hasta éxitos de taquilla como Skyscraper y Red Notice de Netlfix. The Division se encuentra actualmente en fase de preproducción y su estreno está previsto para 2023.