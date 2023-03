Patricia Donoso parece que no se ha adaptado bien a Supervivientes y, a pesar de haber caído en la mejor zona, Playa Royale, el nuevo rostro de Mediaset anunció desde el primer día que no quería continuar en la isla. "No soy yo, estoy de mal humor y estoy minando a mis compañeros", explicaba Donoso tan solo 72 horas después de arrancar la experiencia. "Estoy bien pero la situación me ha superado pero he decidido hace bastantes horas que me quería ir. Adara y los chicos me apoyaron pero anoche mi cabeza ya dijo 'no más'", añadía en la conexión en directo.

A pesar de demostrar que lo tenía decidido, tanto en la gala del domingo como el martes terminaba de la misma forma: con Patricia Donoso volviendo a la playa en la zodiac. Un vaivén que sus compañeros no entendían pensando incluso que era un montaje de la organización, pero Donoso ha dejado bien claro que no lo era, y que su intención seguía siendo firme.

"Me he esperado hasta el jueves para que estés tú", aseguraba desde la Palapa a Jorge Javier Vázquez a quien confesaba que se había puesto labio y había hecho otras cosas por él, pero esto no lo iba a hacer: "estoy dispuesta a que me separen de ti, que eres lo que más quiero en este mundo, fíjate cómo estoy".

"Sabes que esto va a tener consecuencias y puede que estemos un tiempo sin vernos", contestaba Jorge Javier quien preguntaba a sus compañeros si tan difícil era la convivencia con ella, a lo que Adara Molinero y Gema Aldón contestaban que sí puesto que no podían animarla de ninguna forma. Finalmente, Donoso pedía a Jorge Javier que la liberase. "Esto tiene que acabar en algún momento y prefiero que sea hoy porque entrará un nuevo concursante y tiene la posibilidad de engancharse al concurso y ganar", explicaba Vázquez tras lo que invitaba a su amiga a abandonar la Palapa, algo que hacía encantada y con una sonrisa.