Gema Aldón es la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2023'. La nueva edición del reality más extremo de Mediaset calienta motores. Hace unas semanas supimos que Lara Álvarez no repetirá como presentadora desde Honduras y que la sustituirá Laura Madrueño. Ahora las quinielas sobre los nombres de los concursantes, comienzan a despejarse. Y los resultados no dejan indiferente a nadie: la hija de Ana María Aldón, que hasta ahora había hecho algún Deluxe y ha hecho sus pinitos como actriz en un videclip, se estrena en el mundo de los realities.

Su nombre ya sonó para otros concursos de la cadena pero Gema solo ha dicho sí a 'Supervivientes'. En agosto de 2022, la gaditana contó a sus seguidores en redes sociales que ya la habían tanteado para otros realities. "A mí me llamaron para entrar en 'Pesadilla en el paraíso' pero yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo. Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual", dijo tras confirmarse la participación de Gloria Camila. Y añadía: "Si yo quisiera ir a un reality, en diez años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no hay en los escritos".

Gtres

Entonces también dejaba claro que al único reality que le gustaría ir era a 'Supervivientes', pero antes tenía que resolver algunas cuestiones personales: "Yo también tengo problemas y debo solucionar una serie de cosas antes de ir a un sitio así. Tengo problemas de alimentación y no se puede ir a la isla con esta serie de problemas. Tengo que coger por lo menos veinte kilos, si no treinta", desvelaba Gema, que su meta hace unos meses era abrir su propio tanatorio y cuidar de su hija, no ir a un reality.

Gema está feliz por esta experiencia que está a punto de vivir, pero quién no lo está tanto es su madre, Ana María Aldón, que participó en 'Supervivientes 2020' y sabe la dureza del reality.

Captura TV

Ana Mª Aldón no defenderá a su hija en 'Supervivientes'

De hecho, la colaboradora televisiva ya ha confirmado que no estará en los debates del concurso como defensora de su hija. "Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete. Es una experiencia muy dura, mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Ella está muy nerviosa, pero también está contenta", confesó la diseñadora en 'Fiesta'. A Ana María le da miedo porque su hija "está muy delgada. Me da miedo que tenga problemas de estómago. Eso lo primero".

También desveló que va a apoyar a su hija pero "no voy a ir de defensora, porque ella ha elegido a los que la van a defender. Ella ha elegido a sus defensores y están bien elegidos". ¿El motivo? Gema sabe lo mal lo ha pasado su madre con su divorcio de Ortega Cano y no quiere exponerla más. "Yo sé que tú me vas a defender muy bien, que nadie se confunda y quieran meter cizaña entre nosotras. No pasa absolutamente nada. Puede ser para protegerla que bastante tiene, que está muy bien ahora", ha dicho Gema a 'Fiesta'.

De ahí que suene, como defensor, un nombre que no es conocido, el de la actual pareja de Gema: Jhohan Andres, un joven al que conoció en el tanatorio donde ella hizo las prácticas de tanatoestética porque él trabaja allí. Y aunque al principio sólo eran amigos, de repente la cosa se trasformó en amor.