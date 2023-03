El equipo médico de 'Supervivientes' se está ganando el sueldo esta edición. Apenas llevamos unas semanas de concurso y ya han tenido que intervenir en varias ocasiones. Hace unos días tuvieron que asistir a Adara Molinero y a Alma Bollo, después de que las concursantes quedasen exhaustas tras unos de los juegos. La primero quedó tendida en la arena, sin fuerzas, y la segunda, se quejó del gran dolor que le había provocado en el estómago el arnés que debía llevar puesto para la prueba. Los médicos, preocupados, entraron enseguida a socorrer a las dos chicas pero todo quedó en un susto, como también ha pasado con el accidente de Sergio Garrido.

En unas imágenes emitidas en MitelePlus, el paparazzi estaba utilizando la multiusos para abrir un coco y su compañera de Playa Fatal, Raquel Mosquera, le advertía que tuviese cuidado porque se podía cortar. "Ten cuidado no te cortes al apoyar la navaja", le decía la peluquera. Pero de nada sirvió la advertencia porque segundos después llegó la 'tragedia': Sergio se cortaba. "Me he hecho un buen tajo, ¿eh?", le dijo a sus compañeras, antes de levantarse para tapar la herida. "Ostras, estoy perdiendo mucha sangre", decía el paparazzi al ver como sangraba el corte, por el que tuvo que ser atendido por los médicos.

Cuando comenzó la gala 'Conexión Honduras', Ion Aramendi ha conectado directamente con Sergio Garrido, nominado esta semana, para preguntarse por el accidente: "¿Qué tal tienes el dedo? Ha tenido un accidente con la multiusos, te has hecho un corte pero ¿todo bien no?".

"Estoy bien, lo tengo controlado, me duele un poquito, pero esto es lo mejor que le puede pasar a uno en la selva con todo lo que tenemos aquí", ha dicho el paparazzi, que explicaba que los médicos le habían "curado muy bien". "Me han puesto tres puntos de sutura y estoy fenomenal", sentenciaba el concursante.

No están siendo unos días fáciles para Sergio en el concurso, que también ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Arelys y Asraf Beno. El paparazzi acusa a los dos supervivientes de haber hecho piña para ir contra él desde el primer momento, incluso en Madrid, y la tensión ha llegado a su máximo cuando el novio de Isa Pantoja ha mencionado a los hijos de Sergio.