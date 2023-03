El paparazzi Sergio Garrido ha sido uno de los primeros en estallar en Supervivientes. Y lo ha hecho con Asraf Beno. Todo arrancó en la Palapa y es que la dirección del programa mostraba un vídeo en el que el periodista hablaba sobre la pareja que forman Asraf y Arelys Pereira. El paparazzi criticaba que los dos hubieran llegado al concurso juntos teniendo una relación de familia -Asraf es el novio de Isa Pantoja, prima de Anabel, ex novia de Yulen Pereira, hijo de Arelys-. Y es que Sergio acusaba a los dos supervivientes de haber hecho piña para ir contra él desde el primer momento, incluso en Madrid. "Los dos me nominaron", recordaba el paparazzi que les acusaba de haberlo "traído hablado".

Estas declaraciones, como era normal, no sentaron bien a Asraf y Arelys y esta última estalló en la Palapa negando que estuvieran yendo contra él. Tanto Arelys como Asraf criticaban que Sergio hablara de Yulen y Anabel y les dijera en tono despectivo que no les interesaba como personajes en ningún momento. Así, Arelys le criticaba que hablara de ella a lo que Sergio contestaba: "Tú sí has hablado de mi, me has llamado chulo".



"Lo que quiere es provocar para luego hacerse el víctima de 'ay que me atacan todos'", criticaba Asraf, "hay paparazzis buenos, que contrastan la información que hacen su trabajo bien...". Unas críticas que respondía Sergio: "estoy aquí porque soy el número uno en mi trabajo".

Aunque minutos después, ya durante la publicidad, aumentó al tensión con Asraf. "Que te vean tus hijos así, dando ese ejemplo...", decía Asraf. Un comentario que no gustaba nada a Sergio quien se levantaba gritando al colaborador que no mencionara a sus hijos, ante la impasividad de Asraf, "¿qué vas a hacer?", le preguntaba al verle con la mano levantada. Tras esto, Sergio apostaba por irse a relajarse un poco al otro lado de la Palapa.