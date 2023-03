Orestes Bárbero y Rafa Castaño se han convertido en el Rafa Nadal y el Roger Federer de 'Pasapalabra': durante 197 programas han protagonizado un duelo que se ha convertido en histórico, el más longevo en la historia del concurso. Como la mítica pareja tenística, han marcado una época de oro imposible de olvidar por su igualdad, por su rivalidad y, sobre todo, por su compañerismo. Se pudo comprobar desde su primer programa juntos hasta su reencuentro.

Orestes y Rafa Castaño, en su primer programa juntos de ’Pasapalabra’ en Telecinco con Christian Gálvez YouTube

En este artículo, damos respuesta a lo que se sabe de Rafa, uno de los posibles ganadores de 'El rosco' actual de Pasapalabra en el que se enfrenta a Orestes. El concursante sevillano, nació en 1990 y ejerce como periodista, aunque además, desde hace unos cinco años, es socio de una librería llamada Caótica, ubicada en su tierra natal. Este dato se corresponde con su pasión por la lectura, la cual comparte con otros intereses como los viajes, los videojuegos o el fútbol, siendo un gran aficionado del Betis.

La música también es uno de sus gustos más destacados, incluso ha demostrado en alguna ocasión sus grandes dotes como cantante en el programa. Además, habla varios idiomas.

Rafa Castaño, especialista en televisión

Su primera vez en televisión fue con solo 18, y desde entonces parece que les ha cogido el gusto a los programas culturales en los que mostrar sus conocimientos, pues además de ser un hombre bastante competitivo es muy curioso; aprender es una de sus pasiones.

Es uno de los concursantes más queridos de Saber y ganar y estuvo a punto de participar en ¡Boom!, presentado por Juanra Bonet, pero las fechas no estuvieron de su parte. A lo largo de su paso por estos concursos ha ido ganando unos cuantos miles de euros, que no ha dudado en ir invirtiendo para su beneficio, en ir cumpliendo sueños. Lo primero que se compró con el dinero que consiguió en un programa de la tele fue una televisión y una XBox.



Con el dinero ganado en su primera etapa en Pasapalabra creó Caótica, la librería de sus sueños. Esta librería y café 'petfriendly', donde también organizan talleres de literatura para niños y adultos y albergan encuentros con autores, es uno de sus grandes proyectos, pues siempre ha sido un gran apasionado de la literatura, motivo por el que estudió Periodismo. Ya no trabaja allí porque se está preparando unas oposiciones,

La vida personal de Rafa Castaño, de 'Pasapalabra'

No es muy dado a hablar de su vida personal, aunque siempre que puede presume de familia, a los que planea echar una mano en caso de llevarse el bote del programa. En cierta ocasión pudimos verle competir con su hermano, con quien comparte pasión por los concursos, aunque se ha prodigado menos que él en televisión. Las redes sociales tampoco son lo suyo, por lo menos no abiertamente. Su cuenta de Twitter es privada y No tiene Instagram y la cuenta que tenía de su librería ya está cerrada también. Hoy puede ser un gran día para Rafa.



Roberto Leal se despide de los concursantes

Antes de la emisión en prime time del desenlace del bote más alto de la historia de la televisión, Roberto Leal se ha querido despedir de Orestes y de Rafa, la pareja de concursantes que lleva más de 200 programas juntos.

"No son dos concursantes, esto va más allá. Son dos amigos, dos genios, dos personas que durante cientos de programas nos han emocionado, nos han hecho reír, cantar, acertar y fallar con ellos y sobre todo… nos han acompañado. Hoy se cierra un ciclo, el duelo que ha batido todos los récords de la historia de @pasapalabra con el bote más alto de sus 23 años de historia.



Hoy decimos hasta siempre a Rafa y a Orestes, a Orestes y a Rafa, no sabéis lo que os vamos a echar de menos. Gracias por TANTO, por vuestra ayuda, por vuestros chistes, vuestras versiones en inglés, vuestro trabajo delante y detrás de las cámaras. Sois familia y aquí se os quiere y mucho. Pasapalabra es y será siempre vuestra casa. Mucha suerte".