Durante más de 300 programas Rafa y Orestes se han batido en duelo por un jugoso bote que pasa de los dos millones de euros. Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología concursa contra Rafa, un sevillano de 32 años y que tiene el récord de aciertos, periodista y muy amante de la lectura y de la música. La gran rivalidad entre los concursantes Orestes y Rafa, que ha mantenido a la audiencia en vilo durante meses, llega a su fin.

Uno de ellos se llevará el escandaloso premio, mientras que otro tendrá que decir adiós a Pasapalabra. Se trata de una de las normas más injustas del programa: el que pierda la batalla por el bote es eliminado automáticamente. Es decir, si Orestes se lleva el bote, Rafa tendrá que decir adiós al concurso. La razón de ser es que si volviera a concursar al día siguiente empezaría con un bote de tan sólo 6.000 euros y podría decidir fallar sistemáticamente hasta alcanzar una cantidad mayor.

En los más de 200 programas en los que se han enfrentado, tanto Orestes como Rafa han estado en varias ocasiones a punto de llevarse el bote. De hecho, la semana pasada se vivieron auténticos Roscos de infarto, algo bastante habitual en dos concursantes que, además de llevarse bien, están siempre muy igualados.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Qué ha pasado en 'Pasapalabra' el lunes 13 marzo

Orestes y Rafa han protagonizado un nuevo duelo, que ya es historia de 'Pasapalabra'. Esta vez, el vencedor ha sido el burgalés con una incontestable actuación, aunque no ha sido suficiente para llevarse 'El Bote', que aumenta hasta los 2.260.000 millones de euros.

Orestes ha mostrado su candidatura para llevarse el ansiado premio gracias al carrusel de preguntas acertadas que ha protagonizado en la primera ronda, donde ha alcanzado un total de 23 respuestas correctas. En cambio, Rafa, algo más nervioso, ha guardado cautela y ha conseguido finalmente 22 aciertos, pero dos fallos en su haber.

Orestes se ha impuesto en esta primera batalla y Rafa pasará a la 'Silla azul' en la siguiente entrega del programa que promete no defraudar.