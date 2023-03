Gabriela Arrocet ha aterrizado en Honduras. Después de la salida de Patricia Donoso, la hija de Bigote Arrocet ha sido la elegida para ocupar su hueco en el concurso de Supervivientes y lo ha hecho con el tradicional salto en helicóptero mientras sus compañeros esperaban en la playa. Con muchas cuentas pendientes con las hermanas Campos, Gabriela ha sido muy beligerante con ellas.

Nada más llegar, Gabriela ya ha tenido un papel importante en el juego de la recompensa de sus compañeros: una lucha de gladiadores sobre una plataforma en el mar que se bamboleaba con las olas. La hija de Bigote Arrocet ha elegido quiénes se enfrentaban en duelo, intentando, eso sí, ser equilibrada.

Channel 5

"Mi nombre es María Gabriela Arrocet Velasco, hija de Bigote Arrocet y Gabriela Velasco que es una gran presentadora chilena de la talla de María Teresa Campos", se presentaba nada más llegar a la playa de Honduras donde sus compañeros la esperaban entre aplausos. La nueva concursante añadía que había estudiado en Barcelona y es madre de tres hijos, cantautora y artista visual.

Desde el plató, Alejandra Rubio confesaba no estar preocupada por lo que pueda decir de su familia aunque parecía que no tenía buena relación con ella al desvelar a qué playa mandaría a la hija de Bigote: "que no se me entienda mal pero yo creo que a Fatales porque ya que entra tarde, que se espabile". Un deseo que finalmente se cumplía.