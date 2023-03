Alma Bollo ha sido muy discreta hasta ahora sobre su infancia. La joven de 23 años, hija de Raquel Bollo y Chiquetete, ha demostrado en varias ocasiones su rechazo a que se le relacione con su padre, con quien apenas ha tenido relación. Una situación que ahora la concursante de Supervivientes ha explicado en el programa sin ningún tipo de cortapisas.

Primero era Jonan Wiergo quien la preguntaba puesto que ella y su hermano, Manuel Cortés, con quien está muy unida desde niña aunque no comparten el apellido. "Somos hermanos pero el Bollo es de mi madre y yo quiero que se me relacione y se me conozca por ella, no por el hombre que me engendró", explicaba Alma quien señalaba que había intentado quitarse legalmente el apellido Cortés para ponerse los dos de su madre pero había tenido un problema burocrático.

Telecinco

"En España te lo puedes quitar pero tiene que firmar él, y yo no tenía relación con él primero y luego falleció así que ya a tomar por saco", explicaba. Y es que, más adelante, Alma ha ahondado en la inexistente relación que tuvo con su padre: "yo era muy pequeña y no me correspondía a mi", explicaba, "cuando me cambié de colegio me lo crucé varias veces, a veces me miraba a veces se cambiaba de acera". Una situación que sus compañeras y amigas no entendían y que ella tampoco quería explicar en ese momento.

"Mi caso es muy distinto porque había muchas cosas que perdonar que yo no perdonaría", añadía Alma ante las preguntas de Ion Aramendi. "Al final comprendí que el perdón no es una opción, es una elección que tiene que salirte del corazón y a día de hoy yo no estoy preparada para perdonar lo que mi madre pasó, ciertas imágenes de mi cabeza espeluznantes y el desprecio que me hizo a mi", ha sentenciado.

Desde el plató, Raquel Bollo ha destacado que ella ha sido la que, por primera vez, ha verbalizado lo que siente y ha dejado claro que "a pesar de ser 'hijos de' no han tenido facilidades tampoco", agradeciendo a sus padres la ayuda que le han brindado en todo este tiempo para criar a sus hijos. Y es que Alma dejaba claro que "a pesar de que mi padre biológico no ha estado, mi abuelo ha sido mi figura paterna".