Tan solo hace unos días que Yaiza entraba en el concurso de Supervivientes y ya ha protagonizado su primera gran bronca, y lo ha hecho enfrentándose a Raquel Mosquera. Como siempre, el detonante volvía a ser el fuego y es que Raquel anunciaba que ella iría a recoger leña a pesar de que los compañeros no querían: "no sé vosotros pero antes de hacer fuego tendríamos que recoger todos leña y palitos porque sino no podemos hacer fuego". "Acabas de descubrir la pólvora, Raquel, sin leña no hay fuego", comentaba sarcástica Yaiza antes de que Raquel se fuera a por leña.

"Siempre es así, hace que le digas las cosas discutiendo y si peleas tienes la de perder, he aprendido a decirle las cosas sin discutir porque sino se victimiza", le aconsejaba Alma, dejando que Yaiza pensara cómo decirle las cosas sin que a Raquel le sentara mal, pero no lo consiguió.

Telecinco

"No puedes estar tumbada y viendo que estamos preocupadas por el fuego y no hacer nada, hasta que te levantas y empiezas a criticar", señalaba Yaiza quien le echaba en cara que no le hubiera mandado a por leña antes para evitar que el fuego se apagara. "Estás haciendo todo este teatrillo porque está la cámara aquí", le decía Raquel Mosquera para seguidamente decir que no creía que a Ginés le gustara que discutiera con ella.

"Cuidadito ahí, habla de mi que estoy aquí, cuando le conozcas a él hablarás de él, no me toques a los míos", le respondía Yaiza quien estallaba contra Raquel Mosquera criticando que metiera a Ginés en la conversación cuando no tenía relación ninguna con el motivo de la discusión. Sin embargo, Mosquera se reafirmaba en su comentario haciendo que Yaiza estallara del todo contra ella cerrando un récord de enemistad en el concurso.

Telecinco

Pero en el grupo no es Yaiza la única que ha estallado y es que Alma y Jonan también están hartos debido al chip de Raquel Mosquera que retransmite todo lo que hace comentando cada uno de sus gestos, algo que desquicia a cualquiera: "Ganaste la batalla. Yo necesito que me quiten a esta señora o me quiten a mi", comentaba Alma.

"Es un mono con platillos, en una playa pequeña, cállese señora", comentaba Alma en la Palapa, "y luego le dices las cosas a la cara y se pone a llorar, pero luego a ver para quién vale el llanto porque yo me pongo a llorar y dice que mal concurso estoy haciendo que solo estoy llorando por mi hija". "Se me cae un mito porque de lo que se ve a lo que hace, lo que dice, no coincide nada", añadía Yaiza en la Palapa.