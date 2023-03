El arroz sigue siendo el motivo de disputa de dos de las Supervivientes de Playa Royale. A pesar de contar con todos los privilegios posibles, se les ha acabado uno de los bienes más valiosos de todo el concurso: la comida, igual que en la Playa Fatal. Y es que en cuatro días se han terminado las reservas de arroz que se les había entregado para toda la semana. ¿El motivo? La mala organización de la cocina que en estos días le tocaba a Raquel Mosquera.

A la mañana del domingo, Mosquera reunía a todos para explicar la situación. Alma le preguntaba a Mosquera cuánto arroz había echado cada día, a lo que Raquel mostraba que había echado el doble de la porción habitual, lo que había causado esa falta de víveres.



Telecinco

Esta situación provocaba un estallido de Alma que la criticaba por no haber hecho bien el reparto y no pedir disculpas sinceras. "Sois unas dramáticas", le decía Raquel Mosquera quien acusaba a Alma y Gema de tomárselo a la tremenda señalando que habían llorado en multitud de ocasiones durante esta edición mientras que ella aún no lo había hecho. "Eres mala, eres mala persona, eres más mala que la quina", le decía Gema Aldón mientras intentaba llevarse a Alma Bollo de la escena.

"¡Qué asco de persona!", gritaba Alma desesperada tras alejarse asegurando que lloraba porque tenía un problema en el estómago. "Yo no digo que lo haya aposta pero que si lo has hecho, asúmelo", aseguraba, "¿cómo te voy a querer si me estás pidiendo perdón atacando?".



Telecinco

"Mira con qué educación he ido, les he llamado, para no ofender a nadie...", aseguraba Raquel Mosquera, quien es la segunda vez que participa en este reality, a Raquel Arias a quien le confesaba que sentía que, a pesar de que la bronca había sido con Alma, era Gema quien más la tenía inquina, "yo tengo problemas con muy poquitas personas y porque me buscan". Finalmente acababa rota llorando.