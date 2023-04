Katerina ha sido la nueva expulsada de Supervivientes. Tal y como ella había pedido, la gimnasta de origen ruso ha sido la elegida por el público para trasladarse a la Playa de los olvidados, donde Jaime Nava y Artùr Denise se han hecho fuertes formando una pareja de convivencia que ha dado muchos grandes momentos aunque están comenzando a desgastarse. "Es un mes ya de convivencia, es normal", confesaba el ex jugador de rugby.



La gimnasta ha dado un gran salto de alegría al conocer el veredicto de la audiencia, que elegía que ella fuera expulsada mientras que Yaiza Martín sería salvada, aunque no puede respirar muy tranquila pues una bronca con Arelys ha provocado su nominación directa. "Mucha suerte a todos y gracias por esta increíble experiencia. Os espero fuera. Estoy muy contenta de irme", confesaba la gimnasta quien tenía un gesto muy dulce con Manuel Cortés, de quien se despedía al final del todo: tras un beso en la frente lo besaba en los labios.

Telecinco

Pero ni siquiera el cariño que le tiene a Manu ha hecho que la rusa se quedara más tiempo para despedirse de sus compañeros pues, tras dejar la ventaja a su compañero, se iba corriendo de la Palapa sin que Jorge Javier pudiera despedirse si quiera.

"Es una persona que le he cogido muchísimo cariño, he tenido que andar con ella a cuestas desde hace un tiempo anda renqueante y para mi ha sido especial en el concurso, evidentemente a la que tengo aquí (Alma) es a la que más echo de menos pero ahora que se va, que disfrute", decía de ella Manuel tras la salida de Kat. Desde plató, Jorge Javier se interesaba sobre si se volverían a ver, a lo que el cantante respondía bromeando: "espero que vaya al menos al plató que ha salido pitando". Eso sí, descartaba que la relación con Kat llegara a boda: "tengo a mi hija de 2 años para 3... si no me he casado al rito gitano, al ortodoxo tampoco".