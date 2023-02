La nueva edición de 'Supervivientes' está a la vuelta de la esquina. Telecinco nos mostraba las novedades de este nuevo año, Lara Álvarez ya no estará en Honduras y será Laura Madrueño -la chica del tiempo- quien la sustituya desde la Palapa. Pero no solo sabemos quienes son los presentadores, la cadena también nos ha desvelado la lista de nuevos participantes para 'Supervientes' 2023. Entre ellos, se encuentran Gema Aldón -que sigue los pasos de su madre al presentarse a la isla-, Adara Molinero, Patricia Donoso, Bosco Martínez-Bordiu, Asraf Beno, Raquel Mosquera, el influencer Jonan Wiergo, Jaime Nava, Arelys -la madre de Julen- o Katerina Safarova.

Y varios os preguntaréis... ¿Quién es Katerina Safarova? Es una joven modelo rusa que vive en Barcelona y saltó a la fama por presentar al casting y ser escogida como soltera en 'La isla de las tentaciones'. Durante su estancia en República Dominicana, fue la soltera favorita de Gonzalo Montoya -exconcursante de GH14 y expareja de Susana Molina-, pero aunque habían chispas entre ambos, finalmente Gonzalo se fue del realty show show (pese a su insistencia en irse con Susana).

Pero 'La isla de las tentaciones' no ha sido el único programa donde hemos visto la cara de Katerina Safarova. En 2018 también participó en 'Mujeres y hombres y viceversa', pero no como tronista sino como pretendienta intentado conquistar el corazón de Albert Barranco -actual pareja de Tania Deniz, a quien se declaró en 'Pesadilla en el paraíso'-. No solo ha estado en programas de España, la modelo en 2021 estuvo en un reality show ruso para encontrar el amor.